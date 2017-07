Kılıçdaroğlu neden 'rejim' diyor?

0 0 0 0

10 Temmuz 2017, 08:50

Gazeteye yeni başladığım zamanlardı. 2010 yılları…

Aydınlık Gazetesi Dış Haber Servisi’nde değerli hocam Hasan Bögün ve değerli kardeşim Şafak Terzi ile birlikte çalışıyorduk.

Uluslararası İlişkiler okuyor, dış politika ve sistem üzerine çalışmalar yapıyordum o zamanlar. Haber yazmak konusunda yeniydim ve haber ile akademik makale arasındaki farkı çözmeye çalışıyordum.



“BAHAR” BAŞLARKEN

O sıralarda başladı sözde Arap Baharı dedikleri eylemler dizisi…

Tunus, Mısır… Olaylar insanı heyecanlandırıyor, bu büyük kalabalıkları Arap coğrafyasında görmeye alışık olmayan bizleri araştırmaya teşvik ediyordu.

Mısır ve Tunus’ta eylemler olurken, New York Times, CNN, BBC, Washington Post, Guardian, El Cezire … gibi sitelerin haberlerine dalıyorduk. Emperyalizm nereyi nasıl vuracaksa, bu gazeteleri okuyarak öğreneceğimizi biliyorduk.



DERSİMİZ LİBYA

İki ülkede durmak bilmeyen olaylar cereyan ederken, bu gazetelerin derdi nedense Libya idi.

“Kaddafi aşağı, Kaddafi yukarı”,

“Kaddafi rejimi”,

“… haksız tutuklamalar yapıyor”, gibi başlıklar atılıyor, sözler, yazılar yazılıyorlardı.



***



Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’i hatırladık o an.

Her gazete ve kanal “Saddam rejimi” başlıklarıyla yalan haberler yazmışlardı.

Hedef bu kez Libya idi.

Kimse yazmazken, Aydınlık yazmıştı Libya’ya saldırı olacağını.

Başta ülkenin muhalifleri olmak üzere herkesin ağzında “Kaddafi rejimi…”ifadesi vardı.



***



“Kaddafi 400 adam öldürdü” iddiasıyla başlayan saldırılar, NATO’nun 55 bin insanı öldürmesiyle bitirildi. Kaddafi’ye “katil” diyenler, NATO’nun öldürdüğü on binlerce çocuğu-kadını görmedi, duymadı…

Libya düştü… Daha da kendini toparlayamadı…



“Kaddafi rejimi devrilince ülkeye huzur gelecek diyenler”, 2012’den beri huzur göremediler. Şu an iki hükümet var ülkede ve yaklaşık 13 aşiret de “ben de devletim” diye geziyor Trablus sokaklarında. 7’den 70’e de herkesin elinde silah…

“Kaddafi rejimi” gittikten sonra kaosun hâkim olduğu, hukukun hiçe sayıldığı, demokrasinin d’sinin kalmadığı Libya coğrafyasında iki hükümet oluşturuldu. İkisine de “rejim” değil, “hükümet” diyor Batı medyası… Devirmek istememişlerdi anlaşılan…





***



Libya’nın son dönemleri…

Daha Mısır, Tunus, Libya hala karışık… Yine aynı gazeteleri ve kanalları açtık…

“Esad aşağı, Esad yukarı”,

“Esad rejimi”, başlıklarıyla haberler çıktı karşımıza.

“Suriye devleti hükümeti” gitti, “Suriye rejimi” geldi…

“Ne oluyor” dedim Hasan Bögün’e… “Suriye’ye müdahale edecekler” dedi.

Yaklaşık bir ay sonra olaylar baş gösterdi.

“Rejim öldürüyor” ve “muhalifler adalet istiyordu” onlara göre.

6 yıl oldu yıkamadılar “Esad rejimini”… Ama Suriye parçalandı, yüz binlerce insan öldü… Esad üzerinden Suriye kan gölüne döndü.



***



“Mübarek rejimi”, “Esad rejimi”, “Molla rejimi”, “Kaddafi rejimi”, “Saddam rejimi”… Bunları hep duyduk. Şimdi bir de “Erdoğan rejimi” çıktı.

Soruyorum:

Siz hiç “Trump rejimi, Obama, Macron, Merkel, Putin, Blair ya da May rejimi” diye bir şey duydunuz mu? Bu ifadelerin yer aldığı hiçbir haber okudunuz mu ömrünüzde?

Duymazsınız. Çünkü “rejim” kelimesi emperyalistlerin vurmak/yıkmak/devirmek istediği devlet yönetimlerine verdiği sistemin isimdir. Emperyalizm rejim kelimesini ancak “yıkılması gereken devlet ve kişiler” için kullanır ve kullandırır.



“REJİM” KELİMESİNİ DİLLENDİRMEK



Tarih 2016…

Ulusal Kanal’ın Ankara Temsilciliğinde çalışıyorum.

FETÖ darbe girişiminde bulunmuş, cemaatçiler yurtdışına kaçmış... Oradan duyduk ilk “rejim” laflarını. Sonra malum siteler ve kanallar “Erdoğan rejimi” demeye başladı. Buna “diktatör” sıfatı da eklendi.

Bir baktık, yabancı gazeteler “Erdoğan rejimi, demokrasiyi yıktı” gibi yazılar yayınladı.

“Muhalefetten ses gelir mi gelmez mi” derken…

Kılıçdaroğlu’nun “adalet” yürüyüşü başladı.

25 gün yürüdü.

Yürüyüşün bitimine 2 gün kala İngiliz Guardian’a bir yazı kaleme aldı.

Herkes bilir ki, Guardian bir yazı yayınlıyorsa mutlaka bir sebebi vardır.

Açtık Kılıçdaroğlu’nun makalesini…

Aynen alıyorum:

“… rejimin kurbanlarının...”

“Türkiye'nin otoriter bir rejime …”

“… tek adam rejimini…”

“Otoriter rejim …”

“Rejim muhaliflerini …”

“… sert bir otoriter rejim olan …”



***



Yazı bütünüyle “rejim” kelimesiyle dolu. Nasıl bir zamanlar Libyalı muhalifler, Suriyeli muhalifler dillendirdilerse, bu kez de Kılıçdaroğlu dillendiriyor bu kelimeyi. FETÖ, PKK ve Batı da bu söze iştirak ediyor.

Tıpkı “kontrollü darbe” kavramına iştirak ettikleri gibi.

Gerçek Suriyeli ve Libyalı muhalifler devletin arkasında birleştiler… Hata yaptıklarını da çok sonra anladılar…



***



Bir zamanlar “laiklik tehlikede değil” diyen Kılıçdaroğlu’na Türkiye’nin rejimini hatırlatalım. Türkiye’nin rejimi, Cumhuriyet devrimleridir. Erdoğan’ın politikaları ve uygulamaları bu devrimleri yıkamaz. Ama birileri Türkiye’yi yıkmak istiyorsa, kişi ismi kullanıp, yanına “rejim” kelimesini yapıştırıverir.

İşte operasyonun başladığını o zaman anlarsın!

Son pişmanlık da fayda etmez!



Erdem Atay

ulusal.com.tr