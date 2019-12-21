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Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı
Güncel
21.12.2019, 09:53
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İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.
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#sabahattin önkibar
#AKP
#Prof.Dr. Nurullah Zengin
#adil öksüz
#şiddet
#Karan Özçivit
#bylock
#fetö
#İnsan hakları karnesi
#MKE
#El Nusra
#f tipi
#Sivas
#Deniz Baykal
#çığ
#bekir coşkun
#adana
#tahliye
#istanbul
#chp