banner1199

banner1197

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Güncel 21.12.2019, 09:53
Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı
1/13

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.