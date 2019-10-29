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Kırklareli'de 29 Ekim
Güncel
29.10.2019, 11:52
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Kırklareli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
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#ankara
#afrin
#yangın
#hdp
#son dakika
#fenerbahçe
#ağrı
#kocaeli
#antalyaspor
#uyarı
#ziraat türkiye kupası
#Niğde
#öğrenci
#Azerbaycan
#Hava durumu
#Dışişleri Bakanı
#Çaykur Rizespor
#kpss
#erzurum