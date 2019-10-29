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Kırklareli'de 29 Ekim

Güncel 29.10.2019, 11:52
Kırklareli'de 29 Ekim
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Kırklareli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

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