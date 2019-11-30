banner1199

banner1197

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Federal çözüm ile alternatifler de masada olmalı

Güncel 30.11.2019, 14:18
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Federal çözüm ile alternatifler de masada olmalı
1/4

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Londra'da basın toplantısı düzenledi.