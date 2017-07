Bilecik'in 14 bin nüfuslu Söğüt ilçesi, "736. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri" kapsamında nüfusunun yedi katı ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor.

Her yıl eylül ayında gerçekleşen şenliklere, Türkiye ve dünyanın her köşesinden çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösteriyor.



Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl önceki yıllara göre daha mutlu olduklarını söyledi.



"Biz hep tarih yapmışız ama tarih yazmamışız"



Aydoğdu, Türk milletinin her zaman tarih yazdığını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Biz hep tarih yapmışız ama tarih yazmamışız. Söğüt, Kanada, ABD veya bir Avrupa ülkesinin elinde olsa burası Hristiyan dünyasının Roma'sı gibi ziyaretçi alır. Ziyaretçi konusunda beklenen sayıyı henüz yakalayabilmiş değiliz maalesef ama bu yıl çok umutluyuz. Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan siyasi hadiseler, bizi biraz daha köklerimize doğru yöneltti ve bunun neticesinde de sene başından bu tarafa yüz binlerce kişilik ziyaretçi potansiyeline ulaştık."

Törenlere 1,5 ay gibi bir süre kaldığını hatırlatan Aydoğdu, Ertuğrul Gazi törenlerinin tarihinin hiçbir zaman değişmeyeceğini vurguladı.



"Hem şenlik hem toy"



Her yıl eylül ayının ikinci pazarının olduğu hafta cuma, cumartesi ve pazar günü şenliklerin düzenlendiğini aktaran Aydoğdu, şöyle devam etti:



"Acaba bu yıl Ertuğrul Gazi şenlikleri hangi tarihlerde yapılacak diye düşünmeye bile gerek yok. Takvimi açarız ve eylül ayının ikinci haftası hangi tarihlere denk gelirse bu hafta şenlik var demektir. Bu şenlik değil, toydur. Yani dede Ertuğrul Gazi'nin babasının dedesinin dedesinin yaparak onlara öğrettikleri ve onların da çocuklarına öğrettikleri toyun toplanmasıdır. Boy beyleri Söğüt'te bir araya geliyorlar. Siyasi, ekonomik ve sosyal kararlar burada alınıyor. Tabii bu toy toplandığı zaman bey ahalisine yemekler veriyor, güreşler ve spor müsabakaları oluyor, cirit oyunları oynanıyor. Şenlikle toy birlikte götürülmüş. Dede Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra ise Ertuğrul Gazi'yi anma ilave edilmiş ve dolayısıyla biz burada hem şenlik hem toy hem de Ertuğrul Gazi'yi inşallah bu yıl 8-9-10 Eylül tarihlerinde anacağız."



100 binin üzerinde katılımcı



Aydoğdu, tören alanında bazı değişikler yapıldığını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Bu yıl yaklaşık 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Tören alanında değişiklikler yapıyoruz. Tribünlerin üzeri kapanacak. Valimiz Tahir Büyükakın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum çünkü hakikaten bir sıkıntıydı bu. Tribünde çadırın altında oturuluyordu ama vatandaş açıkta oturuyordu. İçimize sinmiyordu bu iş, imkan sağlandı ve nihayet tribünlerin üzeri kapatılıyor." ifadelerini kullandı.



"Ertuğrul Gazi Birliğinin ilk etkinliği olacak"



Bu yıl şenliklerin daha da renkli geçeceğini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:



"Bu yıl inşallah yapacağımız etkinliklerin sayısını artırarak daha güzel, ahenkli, renkli bir şölen, bir toy yapmayı planlıyoruz. İlçenin nüfusu şu anda 14 bin civarında. 14 bin nüfusa sahip ilçenin böyle büyük bir töreni yapabilmesi zor bir iş ama bu konuda Sayın Valimiz ciddi anlamda destek veriyor ve kurmuş olduğumuz Ertuğrul Gazi Birliği üzerinden bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu birliğin başkanı Sayın Valimizdir. Birliğin encümeni Kaymakamımız ve Belediye Başkanı olarak ben yapıyorum. Bir de tabii ki meclis üyelerimiz var. Dolayısıyla birlik üzerinden bu faaliyetleri icra edeceğiz. Ertuğrul Gazi Birliğinin de ilk etkinliği olacak bu inşallah."