Erzincan'da baba ve oğlu, kentteki bir elektrik trafosuna FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çekilen ve sembol hale gelen fotoğrafları, elektrik trafosuna grafiti sanatı ile işledi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümü Öğretim Görevlisi Zafer Akoğuz ile üniversitenin makine mühendisliği bölümü öğrencisi oğlu Onurhan Akoğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çekilen ve sembol hale gelen fotoğrafları, elektrik trafosu üzerine grafiti sanatı ile yansıttı.



Baba ve oğul, İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojman yönetimi ve Aras Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından sağlanan destek ile Mimar Sinan Mahallesi'ndeki elektrik trafosuna, grafiti sanatıyla kullanarak 15 Temmuz'u resmetti.



Baba Akoğuz, 15 Temmuz’da yaşananları grafiti sanatıyla kalıcı bir eser haline getirmek istediklerini belirterek, "15 Temmuz’da yaşananları ebedileştirmek, kalıcı bir eser bırakmak maksadıyla oğlumla birlikte bir grafiti çalışması yaptık. Yaklaşık 7-8 gün sürdü.



Çevremizden de güzel tepkiler alıyoruz. Erzincan Belediyesi de burayı bir park haline getirecek. Türkiye'de ilk defa böyle trafo üzerine bir çalışma yapılıyor. Onu da biz yaptık. İnşallah kalıcı bir eser olarak memleketimizde kalacaktır.” diye konuştu.



Onurhan Akoğuz ise 15 Temmuz ruhunu yaşatmak için babasıyla böyle bir çalışma yaptıklarını anlattı.



15 Temmuz ruhunu trafoya yansıtmaya çalıştıklarını söyleyen Akoğuz, "İlk olarak kağıt üzerinde çalıştık. Daha sonra o çalışmaları buraya yansıttık. Biraz yoğun ve zor bir çalışma oldu. Buradan gelip geçenler beğeniyorlar. Bu bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.