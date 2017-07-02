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16. Mudurnu Uluslararası İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali

Festival kapsamında "tahta araba" yarışları düzenlendi

16. Mudurnu Uluslararası İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali

16. Mudurnu Uluslararası İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında "tahra araba" yarışları yapıldı.

Mudurnu Kaymakamlığı ve Belediyesince bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen festival kapsamında 9 tahta aracın katıldığı yarış düzenlendi. Mudurnu Belediyesi önünden başlayan yarış halk pazarı meydanında sona erdi.

Kadınların da katıldığı ve ilginç görüntülerin oluştuğu yarışta sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yoğun ilgiyle izlenen yarışmalarda dereceye giren sürücülere ödülleri Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl tarafından takdim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mudurnu Kaymakamlığı #16. Mudurnu Uluslararası İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali #tahra araba
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