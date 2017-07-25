BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde Roma döneminde yapılan tarihi Kuşkayası Yol Anıtı'na yazı yazılması tepki çekti. Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, yazıyı yazanların tespiti için çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Vatandaşlarımızdan böyle üzücü durumları gerçekleştirmemeleri rica ediyoruz" dedi.

Bartın-Amasra yolu üzerinde bulunan, M.S. 41-54 yıllarında yapılan ve Anadolu'nun tek yol anıtı olduğu belirtilen Kuşkayası Yol Anıtı'na kırmızı, siyah ve mavi renkte kalem ve boyalarla çeşitli yazılar yazıldı. Toga giyimli insan figürünün altına yazılan yazılar tepki çekti.



İlçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan yol anıtının kirletilmesine Kaymakam Gökhan Gürbüzerol da tepki gösterdi.



Kaymakam Gürbüzerol, 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra'nın korunması için hassasiyetle çalıştıklarını söyleyerek şöyle konuştu:



"Kuşkayası Yol Anıtı bizler için çok önemli çünkü Anadolu'da yapılan tek yol anıtı. Kaymakamlık olarak turistlerimizin orada rahat rahat gezebilmesi amacıyla merdivenler ve ışıklandırmalar yaptık.



Ama yol anıtına belki kasıtlı belki bilmeyerek, bu tür davranışlarda bulunan vatandaşlar olduğunu görüyoruz.



Yazılan bu yazıların silinmesi için müze müdürlüğümüzde çalışma başlattık. Ayrıca yazıyı yazanların tespiti için de çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan böyle üzücü durumları gerçekleştirmemeleri rica ediyoruz."