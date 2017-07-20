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2 bin yıllık çeşme Burdur da

BURDUR'un Ağlasun İlçesi'ndeki Sagalassos Antik Kenti'nde 2 bin yıllık yeni bir çeşme yapısı bulundu.

2 bin yıllık çeşme Burdur da








Kaynak: DHA
Etiketler; #Burdur/Ağlasun #antik kent
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