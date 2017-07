Antalya'daki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda bulunan mozaik ve çömlekler üzerinde, 2 bin yıl öncesinde markalaşmanın olduğunu gösteren "ANT" damgasına rastlandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, üzerinde "ANT" damgası yer alan mozaik ve çömleklerin bulunmasının, 2 bin yıl öncesinde markalaşma çalışmalarının başlandığına işaret ettiği belirtildi.



İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta, Güney Mahallesi sınırları içindeki antik kentte bu yıl da kazılara devam ediliyor.



Kazılar hakkında gazetecilere bilgi veren Amerika'nın Nebraska Üniversitesinden Kazı Başkanı Prof. Dr. Michael Hoff, antik kentin büyük ve zengin bir tarihi alan olduğunu vurguladı.









Kazıları 2005'ten bu yana uluslararası bir ekiple sürdürdüklerini anlatan Hoff, şu değerlendirmede bulundu:



"İlk sezonlarda kentin tapınak yapısı üzerinde duruldu ve bu yapının çalışması büyük ölçüde tamamlandı. Şimdi restorasyonlarını projelendirme aşamasındayız. Onu dışında kentin meclis binası açığa çıkarıldı. Bu yıl tamamen kazılmış olacak. Oldukça büyük bir kompleks olduğu için birkaç yıldır kazısı devam ediyor ve belli ki birkaç yıl daha devam edecek. Kent oldukça büyük yaklaşık 30 hektarlık bir alana yayılan bir alandan bahsediyoruz. O yüzden şu an sahip olduğumuz imkanlarla düşünürsek herhalde bu kentin kazıları en az 300 yıl sürecek. Ama her sene heyecan verici keşiflerini görebiliyoruz."



Çömlek ve mozaiklerde "ANT" damgası



Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Birol Can da bulguların kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.







Kazı çalışmalarının yapıldığı 12 yıllık süreçte değerli keşiflere imza attıklarına dikkati çeken Can, bölgenin nadir kazı alanlarından Antiocheia Ad Cragum'dan elde edilen bulgu ve verilerin önemli olduğunu kaydetti.



Can, "Bu yılki kazılarda kentin marka değerinin olduğunu kanıtlayan bulgulara rastladık. Kentteki fırınlarda üretilen çömlek ve mozaik gibi ürünlerde, kente ait olduğunu gösteren "ANT" damgası yer alıyor. Bunlar bizim için çok önemli çünkü bütün Akdeniz'de kendi seramiğini üreten kentler markalaşmayı sağlamış. Bunlardan birisi de Antiocheia ad Cragum. Bunu bu sene net bir şekilde anladık. Kazılar esnasında bulduğumuz fırınlar oldukça iyi durumda. Seramiklerin üzerindeki mühürler, üretimin burada yapıldığını doğruluyor. Belki de burası bütün Akdeniz içinde markalaşmayı sağlayabilmiş önemli üretim merkezlerinden birisi." diye ekledi.