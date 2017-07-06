Tarihi heykel tahrip edildi. Adıyaman Kahta İlçesinde bulunan Kommagene Krallığı’ndan kalan 2 bin yıllık aslan heykeli kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.
Heykelin baş bölümünün kırıldığı görülürken, bazı taş parçaları da götürüldü.
Heykeli tahrip eden kişilerin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Kahta ilçesindeki turizmciler ise olaya tepki gösterdi.
Tarihi heykel, 1951 yılında Alman arkeolog Prof. Dr. Karl Dörner tarafından çalınmaya çalışılmıştı.
ulusal.com.tr
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