Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Kaleiçi Old Town Festivali"nin açılışında gerçekleştirilen kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'da sur duvarlarıyla çevrili tarihi şehir merkezi Kaleiçi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali başladı.









Muratpaşa Belediyesince kentin kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.



Üç Kapılar'dan başlayan kortejde sokak sanatçıları; müzik, dans ve performans gösterileri sergiledi.



Yerli ve yabancı turistler, renkli giysiler giymiş sokak sanatçılarına ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan kortej, Karaalioğlu Parkı'nda sona erdi.











Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı konuşmada, Antalya'nın, Türkiye'nin turizm başkenti olduğunu ve sosyal, kültürel, ticari anlamda daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



Turizmin, kent merkezinde yeterince hissedilemediğini savunan Uysal, "Antalya merkezinde sahip olduğumuz antik kenti, çevresindeki 400 antik kenti ve diğer değerleri yeterince değerlendiremiyoruz.



Bu antik kentleri dünyaya tanıtamıyoruz ve turizmimizi sadece 5 aya sığdırmaya çalışıyoruz." dedi.











Antalya'da turizmin 12 ay boyunca devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Uysal, kaynakların bu yönde ve doğru olarak kullanılmasının önemine değindi.



Antalya turizmine ilaç olmak ve katkı sağlamak için "Kaleiçi Old Town Festivali"ni yapmaya başladıklarını anlatan Uysal, "Başlangıç her zaman zordur ve geçen yıl festivalin ilkini gerçekleştirmiştik.



Keşke 30 yıldır bu festivali yapmış olsaydık ama bizler çok değerli bir çalışma başlattık. Umarım 365 gün Antalya'da festival tadında turizm, ticaret ve etkileşim bir arada yaşanır." diye konuştu.



Konuşmalardan sonra İtalya'nın onur konuğu olduğu festivalde, İtalyan müzik ve dans grubu performansını sergiledi.



Festivale Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Tunus, Filistin, Küba ve Kıbrıs gibi ülkelerin temsilcileri de katıldı.











Festival, 9 Temmuz'a kadar çeşitli sanat ve kültür etkinlikleriyle sürecek.