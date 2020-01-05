2019 yılında sinema verileri

Yine en çok yerli filmi tercih ettik. 2019 yılında 2019 yılında en çok izlenen 10 filmin 6’sı yerli film oldu.

Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında 2019 yılında anlaşmazlık yaşanmıştı. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yapımcılar filmlerini vizyona sokmayınca seyirci sayısında düşüş yaşayan sektör yeni sinema kanunu ile hareketlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türk sineması 2019'da 980 milyon liralık gişe hasılatı yakaladı. Bu hasılat bugüne kadarki en yüksek değerini yakalarken, izleyici sayısıda 59.5 milyon oldu.

Seyirci sayısı bir önceki yıla göre arttı. Ekim-Aralık 2019 döneminde tüm zamanların en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı. 2019 yılında 147 yerli film ve 260 yabancı film vizyona girerken toplam vizyona giren film sayısı ise 407 oldu.

Yerli film izlenme oranında Avrupa’da 8 yıldır birinciliği bırakmayan Türkiye, 2019 yılında yüzde 55 izlenme oranı ile Avrupa’daki yerini yine korudu.

Yerli filmler arasında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı '7. Koğuştaki Mucize' 5.3 milyon kişi tarafından izlenerek 2019 yılının en çok izlenen filmi oldu.

En çok '7. Koğuştaki Mucize', 'Recep İvedik 6', 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Avengers: Endgame', 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', 'Joker', 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu', 'Mucize 2 Aşk', 'Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw' ile 'Karlar Ülkesi II' izlendi.

Türk sinemasında animasyon filmlerin toplam izleyici sayısı 8.7 milyona ulaştı. "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında 2019 yılında 1 milyon öğrenci sinema ile tanıştı.

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