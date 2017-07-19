Samsun 23'üncü yaz işitme engelliler olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Olimpiyat Oyunlarının açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyadaki en büyük üçüncü spor organizasyonu olan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Samsun'da yapılıyor.



Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 19 Mayıs Stadyumu'ndaki açılış seremonisi ile başladı.



Stadyumu sporcular, görevliler ve vatandaşlar hınca hınç doldurdu. Tribünlerde renkli görüntüler oluştu.



97 ülkeden, 21 branşta, 3 bin 148 sporcunun mücadele edeceği olimpiyat açılışında halkoyunu ve ritim gösterisi yapıldı.



Sporcular ülke alfebetik sırasına göre geçit töreni yaptı. Olimpiyat meşalesi yakıldı.



Açılış seremonisinde Murat Boz konser verdi. Işık oyunları ve müzik dinletileri de yapıldı.



Olimpiyat oyunları 30 Temmuz'da sona erecek.