Festival tarihi 25 Eylül-1 Ekim olarak değiştirildi

Adana'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Adana Film Festivali'nin tarihi, 25 Eylül-1 Ekim olarak değiştirildi.



Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce 11-17 Eylül'de düzenleneceği duyurulan Uluslararası Adana Film Festivali'nin tarihi, yaklaşık bir hafta ileriye kaydırıldı.

Festival kapsamında bu yıl ünlü Japon yönetmen Aki Kaurismaki'nin, 2017 Berlin Film Festivali'nde "en iyi yönetmen" ödülünü aldığı "The Other Side Of Hope" filminin Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek.

Öte yandan, festival kapsamında oluşturulacak "Sinema Market" etkinliğinde, sinema sektörünün aktörleri buluşup, sektörün gelişimi ve sorunların çözümü için beyin fırtınaları gerçekleştirecek. Etkinlikte, senaristler yapımcılarla, yapımcılar dağıtımcılarla ve televizyon kanallarının temsilcileriyle buluşacak.

Etkinlik, senaristlerin yapımcılarla randevu alarak buluşması sonucu yeni filmler için uygun senaryoların seçilmesine imkan oluşturucak. Yapımcıların, dağıtımcılar ve televizyon kanallarıyla buluşması ise tamamlanmış filmlerin sanatseverlere ulaştırılmasını sağlayacak. Etkinlik süresince sektörün sorunlarıyla ilgili fikir alışverişinde de bulunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın, Türk sineması için özel bir yeri ve önemi olduğunu belirterek, festivalde prömiyeri yapılacak önemli yapıtların, dünya sinema sektörünün gözünü Adana'ya çevirmesini sağlayacağını kaydetti.

Festivalin bu yıl çok daha zengin bir içerikle sinemaseverlerin önüne çıkacağını da ifade eden Sözlü, şöyle devam etti:

"Türk sineması, kendi içinde Hollywood yapımlarıyla rekabet edebilen ender sektörlerden biri. Hollywood'un bu sektörde domine edemediği bir ülkeyiz. Hem bu yapımızı korumak, geliştirmek hem de Adanamızın Türk sineması içindeki önemini artırmak amacıyla her yıl hatırı sayılır bir desteği sinema sektörümüze aktarıyoruz. Bu yıl Adana Film Festivali kapsamında oluşturulacak Sinema Market'in de sektörün aktörlerini buluşturup, sinema dünyasındaki kaliteyi ve verimi artıracağına inanıyorum."