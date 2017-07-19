Balıkesir’de 3’üncü AIMA Müzik Festivali Başladı. Festivalin açılışında, viyolonsel sanatçısı Alexander Rudin konser yönetti. Festival, 21 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Balıkesir’in Ayvalık İlçesinde AIMA Müzik Festivali başladı. Bu yıl 3’üncüsü yapılan festivale ilgi yoğun oldu.



1998 yılında Prof. Dr. Filiz Ali tarafından Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi kuruldu. Akademi de eğitimleri süren ya da profesyonel kariyerlerine başlamış genç müzisyenlerden bir orkestra oluşturuldu. Festival de böylece hayata geçti.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ayvalık Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinlikte, dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Prof. Dr. Alexander Rudin konser yönetti. AIMA Festival Orkestrası’nın sahne aldığı etkinlikte ayrıca Türk keman sanatçısı Pelin Halkacı Akın da solo olarak sanatını icra etti.



Taksiyarhis Anıt Müzesi'nden klasik müziğin tınıları yükseldi. İzleyenler tarih ve müzikle iç içe doyulmaz bir akşam yaşadı.



AIMA Başkanı Filiz Ali, Ayvalık’ın bir festival orkestrasına sahip olmasından oldukça memnun.





AIMA Müzik Festivali, 21 Temmuz Cuma günü sona erecek.



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