Gramafonlar, daktilolar, eski fotoğraflar, plaklar... 3. Beyoğlu Antika Festivali, meraklıları için kapılarını açtı.
Geçmişe özlem duyanlar bu yıl üçüncüsü yapılan Antika Festivali'nde aradıklarını fazlasıyla bulabilir.
Festivalin açılışında sürprizler de vardı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı'nın sevilen yüzleri de festivalde yer aldı.
Şarkı
Festivalde kimsesiz çocuklar yararına mezat da yapıldı. Mezatın sunuculuğunu kamuoyunda kahkasıyla tanınan Seba Tümer yaptı.
ulusal.com.tr
Türkiye'nin tarihini ve yaşanmışlıkları gözler önüne seren antikalar, İstanbul 3. Beyoğlu Antika Festivali'nde görücüye çıktı. Festivalde elde edilen gelirin bir kısmı ile kimsesiz çocuklar giydirilecek. Festival, 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.
Gramafonlar, daktilolar, eski fotoğraflar, plaklar... 3. Beyoğlu Antika Festivali, meraklıları için kapılarını açtı.
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