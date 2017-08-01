"Gladyatörler Kenti" olarak bilinen, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki amfi tiyatroda piyano sanatçısı İdil Biret konser verdi. Sanatseverler unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.

Piyano sanatçısı İdil Biret Stratonikeia Antik Kenti’nde unutulmaz bir konser verdi.



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Muğla'nın Yatağan ilçesi'ndeki Stratonikeia Antik Kenti çok sayıda müzikseveri ağırladı.



Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, kentin en önemli günlerinden birini yaşadığını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de kültürel değerlerini yaşatmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.



Konser sonunda ünlü piyanist İdil Biret’e çiçek ve plaket verildi.





ulusal.com.tr