Bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu

Artvin'de bu yıl 37'incisi düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi.

Artvin Belediyesi organizasyonunda Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylalarını Koruma Derneğince bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda, dün başlayan boğa güreşlerinin son gününde, büyük orta ve başaltı ve baş boğa kategorilerinde 72 boğa yarıştı.

Boğaların kıyasıyla mücadele ettiği ve renkli görüntülere sahne olan güreşlerde, büyük orta kategorisinde kiloları 500 ile 580 arasında değişen 32, başaltı kategorisinde 581 ile 680 arası değişen ağırlıkta 28 boğa arenaya çıktı.

Baş boğa kategorisinde ise kiloları 681-790 arasında 12 boğa, birincilik için mücadele etti.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Artvin'de, güreşleri 10 bine yakın kişi izledi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, arena çevresindeki ormanlık alanlarda serinlemeyi tercih etti.

Saat 09.00'da başlayan ve aralıksız devam eden güreşlerde 15 hakem görev aldı.

Deste, ayak, küçük orta ve süper baş kategorilerindeki mücadelelerin dün gerçekleştirildiği boğa güreşleri sonunda, dereceye giren boğa sahiplerine toplam 65 bin lira ödül verildi.

Güreşleri, Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve kurum müdürleri de izledi.

Öte yandan, güreşler sırasında Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde bir grup, tribünde "Cerattepe'den vazgeçmeyeceğiz." yazılı pankart açtı. Bir süre açık kalan pankart, Belediye Başkanı Kocatepe'nin "Sevgili arkadaşlar, vereceğiniz mesajı verdiniz. Lütfen festivalimize gölge düşürmeyelim." anonsu üzerine kaldırıldı.



