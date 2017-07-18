Elazığ'da, tarihi 16. yüzyıla dayanan Camii Kebir Mahallesi'nin kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından projelendirilen arkeolojik kazı çalışmalarıyla geçmişte Camii Kebir Mahallesi olarak bilinen yerdeki kalıntılar gün yüzüne çıkarılacak.



Kentin tarihi Harput mahallesinde bulunan ve 6 dönümlük alanda üç haftadır devam eden kazı, sondaj ve hafriyat çalışmalarıyla 1563 yılından kalma tarihi mahallede ev temelleri, duvar ve merdiven kalıntıları, duvar içerisinde takalar, kemer kaideleri, alçı duvar süslemeleri ile sırlı seramik parçalar ve sikkeler ortaya çıkarıldı.











Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından Harput'ta 1227 yılında Ulu Cami'nin inşa edilmesinin ardından zamanla yerleşim yeri haline geldiği tahmin edilen Camii Kebir mahallesinin yaklaşık 450 yıllık bir tarihe ışık tutacağı ifade ediliyor.



"Harput'un UNESCO sürecine katkı sunacak"



KUDEB Başkanı Kadir Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının ağustos ayı itibarıyla tamamlanarak tarihi mahallenin tamamen gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.











Tarihi mahallenin gün yüzüne çıkarılmasının Elazığ Belediyesi ve Ankara Elazığ Tanıtım Vakfı'nın ortak girişimi sonucunda Harput'un UNESCO dünya kültür mirası listesine alınması noktasında yapılan başvuruya da önemli katkı sunacağını dile getiren Atıcı, şunları söyledi:



''Elazığ Belediyesi olarak bu alanda yapmış olduğumuz sondaj, kazı ve hafriyat çalışmalarından çıkan temel kalıntıları ve eserler dahilinde burada bir proje çalışması gerçekleştireceğiz. Bu alanın işlevlendirilmesi neticesinde Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'ın da birebir takip ettiği UNESCO sürecinde, Harput'un canlanmasında, turizm cazibe merkezi olmasında öneme haiz bir yerdir. Bu alanda yaptığımız sondaj çalışmasında toplam 15 sondaj yeri açtık. Bunların içerisinde evlerin temelleri, inişler, duvar takaları, küçük eserler dediğimiz seramik parçalarına ve bir takım sikkelere ulaşılmıştır.''