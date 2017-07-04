Bir zamanlar çeyiz sandıklarının vazgeçilmezi olan kemik taraklar, İstanbul'da 53 yıldır aynı işi yapan ustanın elinde fabrikasyon ürünlere direnmeye çalışıyor.

AA muhabirine İstanbul'da kemik tarak yapan "tek" usta olduğunu, geçmişte bunu yapanların artık üretime son verdiğini anlatan 67 yaşındaki Sami Kemal Partal, Bayrampaşa'da 20 metrekarelik dükkanında kemik tarak üretmeye devam ediyor.



Partal, İstanbul'a geldiğinde tarak üretilen bir atölyede işe başladığını söyledi. Ustalardan işi öğrendikten sonra 1972’de kendi atölyesini kurduğunu anlatan Partal, "53 yıldır bu işi yapıyorum. Samsun'dan İstanbul'a geldim, baktım kol düğmesi ve kemik tarak yapıyorlar. Ben de öğrenmeye karar verdim ve bu mesleğe başladım." dedi.



"Bu tarakların biri diğerini tutmaz, parmak izi gibidir"

Partal, kol düğmesi üretimi bitince, kemik tarak yapmaya başladığını ifade ederek, "Bu işi sevince mesleğe devam ettim. İstanbul tipi tarak ve fantezi taraklar yaptım. İstanbul tipi tarağı dünyada yapan yok. Malzemeleri özel yerlerden getiriyoruz. Samsun'dan Afyon'dan Marmara Bölgesi'nden malzemeleri getiriyorum. Getirdiğimiz malzemeler ise koç, manda, boğa, öküz boynuzları. Onların temiz olması önemli. İstanbul tipi tarak yapan tek ben kaldım." diye konuştu.



Eskisi kadar ilgi görmeyen tarakları özel siparişle ürettiğini anlatan Partal, 32 işlemden geçirilen tarakları 20 ila 100 lira arasında sattığını belirterek, "Bir tarağı 2 saatte yapıyorum. Artık meslekte çırak da yetişmiyor, oğlum arada sırada bana yardıma geliyor. Eskiden çeyizlerin vazgeçilmezi taraklar olurdu. Bunların yerini plastik fırçalar aldı. Bunun yanında Çin'den gelen imitasyonlar var, bunları kemik tarak diye satıyorlar. Bu tarakların biri diğerini tutmaz. Hepsi parmak izi gibidir, eşi yoktur." diye tamamladı.