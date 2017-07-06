Konya'nın Akşehir ilçesinde, 58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yapıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri yapıldı.

Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde başlayan etkinlikler kapsamında, müze önüne gelen yetkililer, temsili Nasreddin Hoca görevi için tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez'i etkinliklere davet etti.

Yarenleri ile birlikte müzeden çıkan temsili Nasreddin Hoca Yenilmez, kapının önünde kendisini bekleyen eşeğine ters binerek vatandaşlara şeker dağıttı. Yenilmez'e yürüyüşünde mehter takımı eşlik etti. Daha sonra Akşehir Gölü'ne giden Yenilmez, göle maya çaldı.

Daha sonra Nasreddin Hoca Meydanı'nda tören düzenlendi.

Konya Valisi Yakup Canbolat, burada yaptığı konuşmada, ismi ve eserleri çağların ve coğrafyaların üstünde olan Nasreddin Hoca'nın Türk İslam dünyasının gülen yüzü olduğunu söyledi.

Nasreddin Hoca'nın nesilden nesile yayılan fıkralarının, milletin kıvrak zekasının, engin hoşgörüsünün ve seviyeli mizah anlayışının sembolü olduğunu vurgulayan Canbolat, "Gerek yaşadığı dönemde gerekse asırlar sonrasında mizaha bakışıyla damga vuran Nasreddin Hoca'mız, Akşehir ile bütünleşmiştir. Balkanlardan Orta Asya'ya kadar pek çok ülkede anlatılan Nasreddin Hoca fıkraları hem mizah yoluyla toplumsal konulara eleştiri getirip çözümler önermesiyle, hem de kardeşlik, barış, iyimserlik mesajları taşımasıyla tüm insanlığa seslenmiştir." diye konuştu.

Temsili Nasreddin Hoca Yenilmez ise herkesin yüzünde tebessümün hiçbir zaman eksik olmaması temennisinde bulunarak şöyle konuştu:

"Yüzlerinizi mahsun, üzüntülü görüyorum. Şunu söylemek isterim ki ben insanlara kahkaha attırmadım çünkü kahkaha zalimlerin sesidir. Kahkahanın bol olduğu bir dünyada mahsunların iniltisi duyulmaz. Ben güldürmedim de. Gülmek ve güldürmek edebimizde hoş bilinmez. Benim bir tek gayem vardı o da mahsun yüzlerde eşrefi mahlukatın iç güzelliğini yansıtan tebessüm oluşlara biraz düşünmeyi sağlamaktır. Gözlerinizden tebessümü eksiltmeyin."

Konuşmaların ardından şenliklerin organizasyonunda görev alan kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket takdimi yapıldı.

Muhabir: Canan Tükelay