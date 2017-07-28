3 yıl aradan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek 7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali'nde halk dansları gösterileri, eğlenceler, sergi ve konserler yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek 7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali'nde halk dansları gösterileri, eğlenceler, sergi ve konserler başkentlilerin beğenisine sunulacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, festivalin yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi alanında düzenlendiği basın toplantısında, üç yıl aradan sonra festivali yeniden yaptıklarını söyledi.



Açılışın yarın yapılacağını belirten Gökçek, festivale birçok kamu kurumu, belediye, vakıf, dernek, federasyon ile spor kulüplerinin destek verdiğini anlattı.



Festivalin 9 gün süreceğini aktararak "Pek çok etkinlik mevcut. Yurt dışından gelen 12 ekip var. Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Ürdün, Gana, Romanya, Ukrayna, Cezayir, Sırbistan, Bulgaristan ve Osetya ile Türkiye'den değişik halk dansları toplulukları inşallah festivalimizi renklendirecek. Festivalimizde ayrıca 23 sanatçı da konser verecek." dedi.



Gökçek, etkinlikte ayrıca güçlü adamlar şov, zıplayan çekirge ve kangurular, donan heykeller, animasyon grupları, jonglör, animatör, palyaço, pandomim ve benzeri gösterilerin de yer alacağını ifade etti.



15 Temmuz, Avrupa Ödülleri, Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları sergilerinin de düzenleneceğini dile getiren Başkan Gökçek, "Festivale giriş kapımızda '15 Temmuz'u unutmadık, unutmuyoruz ve unutturmayacağız' yazan özellikle o tarihlerde tankların altında ezilen araçları gösteren bir platformumuz var." dedi.



Festivalde 600 özel güvenlik personelinin görev alacağına işaret eden Gökçek, "Ankaralılar eğlenirken, güvenlik kuşkusu olmasın diye güvenlik en üst düzeyde alınmıştır. Başta Ankara olmak üzere bütün Türkiye'yi 9 gün sürecek Türkiye'nin en büyük festivaline bekliyoruz." diye ekledi.

Konuşmasının ardından Gökçek, festival alanında sergilenecek "Şeker" isimli papağanı omzuna aldı. Papağanın Başkan Gökçek'in gözlüğünü ısırması renkli görüntülere sahne oldu.



Daha sonra festivalin yapılacağı alana giden ve burada gösteri yapacak ekiplerle fotoğraf çektiren Gökçek, "topa kafa atan keçi gösterisi"ni izledi.

