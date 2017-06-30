Antalya Kaleiçi'nde bulunan Mevlevihâne restore edilerek, yeniden Mevlevi kültürünün yaşatıldığı mekana dönüştürülecek. Anadolu’da kurulan ilk 4 mevlevihaneden biri olan, 762 yıllık geçmişe sahip tarihi mekandaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Turizmin başkenti Antalya sadece deniz, kum, güneş olarak değil, tarihi ve kültürel değerleri bakımından da dikkat çekiyor.



Antalya Kaleiçi'nde bulunan mevlevihane, Anadolu’da kurulan 4 Mevlevihaneden biri.



Mevlevihanenin tahrip olan bölümleri restore edilerek gün yüzüne çıkartıldı. 2 yıl önce müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon ise sürüyor.



Çalışmalarda arkeolojik değeri bulunan bazı buluntulara da rastlandı. Yapılan kazılarda tarihi mezarlar, 600 yıllık drenaj ve kanalizasyon sistemi bulundu.



Çalışmalar titizlikle sürüyor. Mevlevihane aslına uygun olarak restore edilerek yeniden Mevlevi kültürünün yaşatılacağı bir mekana dönüştürülecek. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.



Restorasyon çalışmalarında gelinen aşamayı Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram anlattı.



762 yıllık tarihe sahip bu Mevlevihane Anıtlar Müdürüne göre kültür ve inanç turizmine katkı sunacak.







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