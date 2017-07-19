Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde yer alan ve volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon yıl önce oluşan lav sütunları, turizme kazandırılacak.

Bartın'ın Güzelcehisar sahilindeki 80 milyon yıllık lav sütunlarının, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak turizme kazandırılması planlanıyor.

Kente 17 kilometre uzaklıktaki tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar köyü sahilinde bulunan ve 80 milyon yıllık olduğu tahmin edilen lav sütunları, görsel bir şölen sunuyor.



Volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu simetrik bir yapıya dönüşen lav sütunları, dünyanın ender gelişmiş doğal oluşumları arasında yer alıyor.



Her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan lav sütunlarının, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün "Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi"yle uluslararası ölçekte turizme kazandırılması hedefleniyor.



Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, "Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan lav sütunları koruma altına alınarak doğal miras kabul edilmiştir. Türkiye'de sadece Bartın'da bulunan Güzelcehisar lav sütunları, dünyanın ender gelişmiş doğal oluşumları arasında yer almaktadır." dedi.



Kaliforniya'daki Devil's Postpile Doğal Anıtı'nın her yıl dünyanın dört bir yanından 100 binlerce turisti ağırladığını anlatan Dursun, "Tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar'ı da diğer bölgelerden ayıran en büyük özelliği de 80 milyon yıllık lav sütunlarına sahip olmasıdır. Güzelcehisar bölgesindeki lav sütunlarının tanıtılması ve ön plana çıkarılması için çalışmalarımız sürmektedir." diye konuştu.



Dursun, 31 Temmuz'da ihalesi yapılacak proje kapsamında, deniz üzerinde iskele, ada üzerinde yürüyüş platformu, kıyıda festival alanı ve seyir terası ve yine 850 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde ahşap yürüyüş parkuru yapılmasının planlandığını dile getirdi.

