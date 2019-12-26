ABD'nin kirli işleri tiyatro oyunu oldu
Gittiği her yere kan ve göz yaşı götüren ABD'nin yaptıkları tiyatro oyunu oldu. Adına “Amerikan İşi” verilen tiyatro oyunu 26 Aralık Cuma günü saat 20'de izleyici ile buluşacak. Genel Sanat Yönetmeni Bahadır Tokmak, oyunu Ulusal Kanal’a anlattı. İşte ayrıntıları…
KÜLTÜR SANAT 26.12.2019, 19:04
Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD'nin saldırgan politikaları tiyatroya uyarlandı.
Ankara’da sahnelenen oyun, ADB'yi eleştirel bir şekilde ele alıyor.
26 Aralık Cuma günü saat 20'deki oyun ikinci kez sahnelenecek.
ulusal.com.tr
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