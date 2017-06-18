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Adıyaman'da 1600 yıllık mozaik bulundu

Gölbaşı ilçesinde, milattan sonra 4. yüzyıldan kalma mozaik yapı bulundu.

Adıyaman'da 1600 yıllık mozaik bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, milattan sonra 4. yüzyıldan kalma mozaik yapı bulundu.

Alınan bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde, tarlalarında çalışma yapan Kemal ve Mehmet A. kardeşler, Roma dönemine ait mozaik yapı buldu.

Kardeşlerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler, tarlaya gelerek inceleme yaptı.

İncelemenin ardından mozaik yapı Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Müze Müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından yapının yaklaşık 1600 yıllık olduğu belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Adıyamanın Gölbaşı ilçesi #milattan sonra 4üncü yüzyıldan kalma #Roma dönemine ait yaklaşık 1600 yıllık mozaik yapı
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