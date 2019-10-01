Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli antik kentlerinden olan Afrodisias, renkli bir festivale hazırlanıyor. Afrodisias'ı keşfeden ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler ve Afrodisias'ı dünyaya kazandıran Arkeolog Profesör Doktor Kenan Erim anısına bu yıl ilk kez düzenlenecek olan festivalde, Gladyatör dövüşleri de yer alacak.

UNESCO Dünya Mirası listesinden yer alan Afrodisias antik kentinde festival coşkusu yaşanacak. Festival, Afdodisias'ı keşfeden ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler ve antik kenti gün yüzüne çıkaran Arkeolog Prof. Dr. Kenan Erim anısına bu yıl ilk kez düzenleniyor.



Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 4 günlük dolu dolu bir festival programı hazırladıklarını, festivalin ilk kez hem belde ve mahallelerde, hem de Afrodisias'ın içinde düzenleneceğini söyledi.



15-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin en ilginç etkinliklerinden birisi Gladyatör Dövüşleri olacak.



Festivalde Prof. Dr. Kenan Erim'i anma etkinliğinin yanısıra, Ara Güler'i anma töreni ve sanatçının fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenlenecek. Ara Güler anısına 200 fotoğrafçı ilçeye akın edecek. Fotoğraf dernekleri, çeşitli sanatçılar ve sporcular festivali renklendirecek.



Fotoğraf atölyeleri ve sergilerin düzenleneceği festivalde, fotoğraf söyleşileri, doğa yürüyüşleri, fotoğraf gezileri, çocuk şenliği, yerli ve yabancı halk dansları gösterileri, defile, konferanslar, konserler, okçuluk gösterileri ve spor müsabakaları da yer alacak.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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