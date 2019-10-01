banner1123
Gri Listede aranan terörist öldürüldü
Gri Listede aranan terörist öldürüldü
Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt
Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt
FETÖ'cü tabiplere gözaltı
FETÖ'cü tabiplere gözaltı
Kazadan önce telefonla konuşmuş 
Kazadan önce telefonla konuşmuş 

Afrodisias, renkli bir festivale hazırlanıyor

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli antik kentlerinden olan Afrodisias, renkli bir festivale hazırlanıyor. Afrodisias'ı keşfeden ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler ve Afrodisias'ı dünyaya kazandıran Arkeolog Profesör Doktor Kenan Erim anısına bu yıl ilk kez düzenlenecek olan festivalde, Gladyatör dövüşleri de yer alacak.

Afrodisias, renkli bir festivale hazırlanıyor

UNESCO Dünya Mirası listesinden yer alan Afrodisias antik kentinde festival coşkusu yaşanacak. Festival, Afdodisias'ı keşfeden ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler ve antik kenti gün yüzüne çıkaran Arkeolog Prof. Dr. Kenan Erim anısına bu yıl ilk kez düzenleniyor.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 4 günlük dolu dolu bir festival programı hazırladıklarını, festivalin ilk kez hem belde ve mahallelerde, hem de Afrodisias'ın içinde düzenleneceğini söyledi.

15-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin en ilginç etkinliklerinden birisi Gladyatör Dövüşleri olacak.

Festivalde Prof. Dr. Kenan Erim'i anma etkinliğinin yanısıra, Ara Güler'i anma töreni ve sanatçının fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenlenecek. Ara Güler anısına 200 fotoğrafçı ilçeye akın edecek. Fotoğraf dernekleri, çeşitli sanatçılar ve sporcular festivali renklendirecek.

Fotoğraf atölyeleri ve sergilerin düzenleneceği festivalde, fotoğraf söyleşileri, doğa yürüyüşleri, fotoğraf gezileri, çocuk şenliği, yerli ve yabancı halk dansları gösterileri, defile, konferanslar, konserler, okçuluk gösterileri ve spor müsabakaları da yer alacak.

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #UNESCO
Önceki Haber
Dede ve nineler rafting heyecanı yaşadı
Sonraki Haber
Çin mucizesi 70 yaşında
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.