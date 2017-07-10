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Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Türkiye'nin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın listeye kaydedilmesine karar verildi.

Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Arkeolojik Alanı, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı, Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirildi.
Toplantıda, Türkiye'nin aday gösterdiği Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesine karar verildi.
Afrodisyas, eski Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kent olma özelliğini taşıyor. Tanrıça Afrodit tapınağıyla ünlü Afrodisyas, milattan önce 2. yüzyıldan milattan sonra 6. yüzyıla kadar görkemini korudu.

Afrodisyas ile birlikte Türkiye'nin Dünya Miras Listesi'ndeki varlık sayısı 17'ye ulaştı.

Öte yandan, Türkiye, 2018'de düzenlenecek UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'nı aday gösterecek.
11 alan daha eklendi

UNESCO'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Polonya'nın Krakov kentinde toplanan Dünya Miras Komitesi'nin 41. Genel Kurulu'nda Danimarka, Fransa, Almanya, İran, Polonya, Rusya, Japonya, Brezilya, Türkiye ve İngiltere ile Hırvatistan-İtalya-Karadağ'dan 11 kültürel alan Dünya Mirası Listesi'ne eklenerek koruma altına alındı.

Miras listesine giren yerlerin isimleri şöyle: 

"Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Arkeolojik Alanı, İran'ın tarihi Yezd kenti, Japonya'daki kadınların girmesine izin verilmeyen Okinoşima adası ve Munakata bölgesindeki ilgili sit alanlarının toplamı, Polonya'daki Tarnowskie Gory kurşun-gümüş-çinko maden ocağı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Sviyazhsk adasındaki Assumption Katedrali ve Manastırı, Almanya'da bulunan Svabya Alpleri'ndeki buz devri sanatlarıyla ünlü mağaralar, Fransız Polinezyası'ndaki Ra’iatea adasındaki Taputapuatea bölgesi, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'daki Kujataa yarı arktik tarım alanı, Hırvatistan, İtalya ve Karadağ sınırındaki bölgeye dağılmış 15 farklı istihkamdan oluşan Stato da Terra askeri bölgesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Valongo Wharf Arkeolojik Alanı ve İngiltere'nin Lake District bölgesi."


Kaynak: AA
Etiketler; #UNESCO #afrodisyas #arkeolojil
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