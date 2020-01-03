Ağrılı kızlar sanat ile tanışıyor

Ağrılı öğrenciler için Eleşkirt ilçesinde, Aile Destek ve Sanat Merkezi açıldı. Gençlerin terör örgütlerinin ağına düşmemesi, zararlı ve kötü alışkanlıklardan korunmalarını amaçlayan sanat merkezine ilgi yoğun..

Kaymakamlık desteğiyle açılan sanat merkezinde 80 kız çocuğu müzik, resim ve el sanatları eğitimi alıyor.

İlk ve ortaokul ile lise çağındaki öğrenciler okul saatleri dışında kalan vakitlerinde sanat öğrenirken bir yandan da sosyalleşiyorlar.

Sanat Merkezi Müdürü Uğur Ordu, merkezin özellikle kız öğrenciler için sosyal etkinlik imkanı sunduğunu ve yoğun talep ile karşılaştıklarını söyledi.

Öğrencilerden Zeynep Aslan, sanat merkezi açılana kadar Doğu'da yaşayan kızların sosyal aktivitelerden geri kaldığının altını çizdi.

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