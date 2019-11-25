AK Partili Mamak Belediyesi'nden Fidel Castro'nun ölüm yıl dönümüne özel fotoğraf sergisi

Ankara'da AK Partili Mamak Belediyesi tarafından Fidel Castro'nun 3'üncü ölüm yıl dönümüne özel fotoğraf sergisi düzenlendi.

Mamak Belediyesi ve Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen sergiye tüm vatandaşlar davet edildi.

Sergi ile ilgili belediyeden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz Küba Devrimi Lideri Fidel Castro'nun 3.Ölüm Yıldönümü'ne Özel Fotoğraf Sergisi'ne tüm sanatseverleri bekliyoruz." denildi.

Sergi, Mamak Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

ulusal.com.tr