Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bayramı tatili sonrası yoğunluk devam ediyor

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Akçakoca'da, bayram tatili sonrası yoğunluk devam ediyor.

Yaklaşık 35 kilometrelik sahil şeridi ile İstanbul ve Ankara için diğer tatil bölgelerine alternatif olan Akçakoca'da, bayram tatilinin ardından bölgede görülen sıcaklardan bunalan vatandaşlar denize girerek serinledi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bayram tatilinde yaşanan yoğunluğun devam ettiğini söyledi.



İlçelerinin yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu aktaran Yemenici, şöyle konuştu:



"Ramazan Bayramı tatilinde ilçe nüfusumuzun 6 katı turistimizi ilçemizde ağırladık. Herkes buradan memnun ayrıldı. Bu yoğunluğu zaten bekliyorduk. Bayram tatilinin ardından da yoğunluğumuz devam ediyor. İlçe sınırlarımız içerisinde olan Ceneviz Kalesi, Çuhallı Plajı bizim değerlerimiz ama Yukarı Mahalle Çarşısı da turistlerin gözdesi oluyor. Kumu, güneşi, doğası ve tarihi bir arada, hepsi burada."

- "Kum, Türkiye'de tek"

Sezon süresince ilçedeki turizm hareketliliğinin devam etmesini beklediklerini ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini kaydeden Yemenici, "İlçede bulunan şelale, cami, mağara ve turistik yerler bizim için önemli değerler. İlçemizin kumu özellikle bizim için önemli. Bunda iddialıyız. Bu kum, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir kum. Onun için Akçakoca'daki bu potansiyelin, yaz boyu devam edeceğini düşünüyoruz."