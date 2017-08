MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen 15'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde sahne alan Rus 'Svetlana Zakharova Solo Dans Projesi Topluluğu', İtanyanca aşk anlamına gelen 'Amore' adlı üç gösteriyle beğeni topladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum'da düzenlenen '15'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Bolşoy Balesi baş dansçılarından Svetlana Zakharova'nın kurduğu 'Svetlana Zakharova Solo Dans Projesi Topluluğu', 'Amore' adlı gösteriyi sahneye koydu. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleşen gösteriyi, aralarında eski bakanlardan Şinasi Altıner'in de bulunduğu 1500 kişi izledi. 'Francesca da Rimini', 'The Rain Before It Falls' ve 'Strokes Through the Tail' gösterilerinden oluşan 'Amore' adlı baleyi sanatseverler ilgiyle izledi.



Francesca da Rimini (Riminili Francesca) gösterisi, Çaykovski'nin müzikleri ve Yuri Possokhov'un koreografisiyle sahnelendi. Dante'nin İlahi Komedya'sında da yer alan, babası tarafından Rimini beyinin oğlu ile zorla evlendirilen Francesca'nın, daha sonra kocasının kardeşi Paolo ile birbirlerine aşık olmasını ve kocası tarafından yakalanması, öldürülmeleri gösteride anlatıldı. 'Francesca'yı Svetlana Zakharova, 'Paolo'yu Denis Rodkin, 'Giovanni'yi Mikhail Lobukhin canlandırdı.



1 KADIN 2 ERKEK ARASINDAKİ AŞK ÜÇGENİ



'The Rain Before It Falls' gösterisi ise Bach müzikleriyle Patrick de Bana'nin koreografisiyle sahnelendi. Bir kadın, iki erkek arasıdaki aşk üçgeni, uyum, tutku ve yalnızlık anlatıldı. Gösteriyi Svetlana Zakharova, Maurice Bejart ve Nacho Duato Topluluklarının baş baleti Patrick De Bana ve Denis Savin sahneledi.



Topluluk son olarak 'Strokes Through the Tail' balesini sahneledi. Gösteri, Mozart'ın müzikleri ve Marguerite Donlon'un koreografisiyle sahnelendi. Gösteride, Svetlana Zakharova, Mikhail Lobukhin, Denis Savin, Vladislav Kozlov, Alexei Gainutdinov ve Anton Gainutdinov yer aldı. Beş adam ve 1 kadın arasında geçen liderlik çekişmesi, dans ve eğlenmek amacıyla sahnelenen gösteri izleyenlere de keyifli anlar yaşattı.



Sanatseverler, birbirinden farklı, ama aşk içeren gösterilerle keyifli bir gece yaşadı. 90 dakika süren gösteri sonunda sanatseveler, dansçıları ayakta alkışladı.