Ankara'da Aşık Veysel'i Anma Programı düzenlendi

Aşık Veysel anıldı, türküleri kulakların pasını sildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Ustaya Saygı" temalı Aşık Veysel'i Anma Programı düzenlendi.

Etkinlikte halk ozanı Aşık Veysel'in hayat hikayesi paylaşıldı. Sanatçılar "Uzun ince bir yoldayım" adlı türküyü seslendirdi.

Aşık Veysel'in çiçeklerin üstündeki sazının yer aldığı sahnede, sanatçıların seslendirdiği eserlere, şefliğini Orhan Şanlıel'in yaptığı 25 kişilik orkestra eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik dinletisi sonrası Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer'e plaket verdi.

Katılımcılara teşekkür eden Bakan, organizasyonu geleneksel hale getireceklerini belirtti. Çiğdem Özer de kısa bir konuşma yaptı.

Programa, siyasiler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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