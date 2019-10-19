Ankara Kitap Fuarı açıldı
Ankara'da kitapseverlerin heyecanla takip ettiği fuar başladı. Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu’nda 18 Ekim’de açılışı yapılan Ankara Kitap Fuarı 27 Ekim tarihine kadar sürecek. Daha ilk günden yoğun katılım sağlanan fuarda 300’e yakın yayınevi masa açtı
KÜLTÜR SANAT 19.10.2019, 16:36
Başkentte düzenlenen kitap fuarı her yıl bir defa yapılıyordu. Ancak kitap fuarına okuyucuların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle bu yıl ikincisi organize edildi.
Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu’nda düzenlenen fuarın açılışı 18 Ekim tarihinde yapıldı. Açılışa Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da katıldı.
Fuarda sadece kitap satışı olmayacak. Okurlar Türkiye’nin ünlü yazarlarıyla da bir araya gelecek. 27 Ekim tarihine kadar fuarda birçok yazarın söyleşi programı ve imza günleri olacak.
Kitap fuarında masa açan Kaynak Yayınları’nın Genel Müdür Yardımcısı Celal Demirel de Ulusal Kanal’a konuştu. Demirel, Başkentli okurlara katılım çağrısı yaptı.
ulusal.com.tr
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