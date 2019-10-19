Ankara Kitap Fuarı açıldı

Başkentte düzenlenen kitap fuarı her yıl bir defa yapılıyordu. Ancak kitap fuarına okuyucuların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle bu yıl ikincisi organize edildi.

Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu’nda düzenlenen fuarın açılışı 18 Ekim tarihinde yapıldı. Açılışa Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da katıldı.

Fuarda sadece kitap satışı olmayacak. Okurlar Türkiye’nin ünlü yazarlarıyla da bir araya gelecek. 27 Ekim tarihine kadar fuarda birçok yazarın söyleşi programı ve imza günleri olacak.

Kitap fuarında masa açan Kaynak Yayınları’nın Genel Müdür Yardımcısı Celal Demirel de Ulusal Kanal’a konuştu. Demirel, Başkentli okurlara katılım çağrısı yaptı.

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