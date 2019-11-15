Antalya'dan notalar yükselecek

Antalya, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne 20'inci kez ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü sanatçıların yer alacağı festival, Barbaros Büyükakkan konseriyle yarın başlayacak.

Festival de bir ilk de yaşanacak. Karadeniz’den senfonik dalgalar Akdeniz ile buluşacak. Tulum ve kemençe ustası Selim Bölükbaşı, 19 Kasım'da sevenleriyle buluşacak.

22 Kasım'da Türkiye'nin dünyaca ünlü piyanisti İdil Biret, 23 Kasım'da ise İspanyol piyanist ve besteci Diego Valdivia müzik şöleni yaşatacak.

29 Kasım'da caz müziğin önemli temsilcilerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev ve 30 Kasım'da Rus piyanist Evgeny Grinko sanatseverleri piyanonun büyülü ezgileriyle yolculuğa çıkaracak.

Festivalde, Barbaros Büyükakkan ve Selim Bölükbaşı ile şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Symphonic Project'in sahne alacak. İdil Biret ve Kerem Görsev ise Türkiye'nin önemli orkestralarından Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verecek.

Antalya Kültür Merkezi'nde yapılacak olan festival 30 Kasım'da sona erecek.

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