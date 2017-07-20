Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma kısmının artık sadece uluslararası nitelikte ve tek olacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Uluslararası Antalya Film Festivali Başkanı Menderes Türel, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, festivalin 21-27 Ekim'de düzenlenmesinin planlandığını söyledi.



Festival yönetimini tanıtan Türel, festivalin artistik direktörlüğünü film yapımcısı Mike Downey, danışmanlığını Mirsad Purivatra, Antalya Film Forum direktörlüğünü de yapımcı Zeynep Atakan'ın üstleneceğini dile getirdi.



Festivalle ilgili ilk döneminden bu yana önemli hedefler koyduklarını anlatan Türel, bu yıl önemli yenilikler yaptıklarını vurguladı.



"Yarışma kısmı uluslararası nitelikte ve tek olacak"



Türel, "Bu yıl festivalin yarışma bölümünü tamamen uluslararası hale dönüştürüyoruz. Ulusal ve uluslararası olarak iki kategoride yarışmamız vardı. Artık film festivalimizin yarışma kısmı uluslararası nitelikte ve tek olacak. Ulusal ve uluslararası yarışmayı birleştirerek daha güçlü bir yarışma programı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Uluslararası yarışmada, ulusal sinemanın başarılı örneklerinin de yer alacağını bildiren Türel, "Tek yarışmaya yerli ve yabancı filmler katılacak. Böylece Türk sinemasının dünyaya açılımını daha güçlü şekilde desteklemiş olacağız. Türkiye'de artık 30'a yakın ulusal film festivali gerçekleştiriliyor. Hedefimiz Antalya'nın adına yakışır bir uluslararası kimliği oluşturmaktır." dedi.



"Film, iletişim kurmanın en etkili yöntemi"



Film Forum Direktörü Atakan da forumun 3 yılda büyük gelişmeler gösterdiğini, birçok sinemacının projesine destek verildiğini dile getirdi.



Festival Danışmanı Purivatra ise yerli ve yabancı sinemacıların Antalya'ya gelmesini sağlamaya çalışacaklarını, önlerinde büyük bir iş bulunduğunu ancak bunu başarabileceklerini kaydetti.



Artistik Direktör Downey, sanatın, sevginin yanında insanlığın en büyük göstergesi olduğunu vurguladı.



Sanatın en önemli alanlarından birinin de sinema olduğuna işaret eden Downey, festivalin dünya sinemasına ulaşmasını ve Antalya halkını merkeze almasını istediklerini belirtti.



Downey, "Antalya halkına ulaşamayan bir festivalin, festival olamayacağını düşünüyorum. Halk çok önemli. 21. yüzyılda yeni filmler, çok iyi filmler bulabiliriz. Film yapımcıları ile seyirci arasında iletişim kurabiliriz. Film, iletişim kurmanın en demokratik ve en etkili yöntemi. Filmler ile seyircilerin bir araya gelebileceği bir festival yapma düşüncesindeyiz." diye konuştu.