ANTALYA Cumhuriyet Meydanı'ndaki Mevlevihane kompleksinde devam eden restorasyon çalışmalarında ilginç bir bulguya rastlandı. Kompleks içindeki Selçuklu hamamında duvara işlenmiş 762 yıllık kalp figürü bulundu.

Antalya Valiliği'nin finansal desteğiyle restorasyon çalışmaları Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanı başında yürütülen Mevlevihane Müzesi ve çevresindeki Osmanlı Sultanı 2'nci Bayezid'in eşi Nigar Hatun ile Antalya'yı 1373 yılında Kıbrıs Krallığı'ndan geri alan Zincirkıran Mehmet Bey'in türbeleri ve Selçuklu hamamının restorasyon çalışmaları devam ediyor. 762 yıl önce Selçuklular döneminde inşa edilen yapılarda daha önce özel bir kanalizasyon sisteminin yanı sıra Selçuklulara ait mezarlık, Nigar Hatun'un sandukasının altında mezar odası bulunmuştu.



HEYECAN YARATTI



Devam eden çalışmalar kapsamında hamamın giriş kapısı üstünde bulunan 70 santimetre boyunda, 50 santimetre genişliğinde duvara işlenmiş 762 yıllık kalp figürü heyecan yarattı. Kalp figürünü inceleyen Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, restorasyon çalışmaları sırasındaki buluşların kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Hamamın içindeki bu bulgunun önemli olduğuna işaret eden Karabayram, “762 yıl sonra Mevlevihane kompleksinde Antalya'nın kalbini bulduk. Bu tür tasvirler geleceğe ışık tutacaktır. Antalya'nın kalbini, Mevlevihane'nin o ruhani güzel dünyasında bulduk. Yakın zamanda buralar ziyarete açılacak. Bu güzellikler, bu buluşlar geleceğe ışık tutacak" dedi.



İLK DEFA GÖRÜLDÜ



Bu tür yapılarda kalp tasvirini ilk kez gördüklerini kaydeden Karabayram, şöyle konuştu:



“Burası hamam haline getirilmeden önce farklı bir yapılaşma var mı, farklı mı tasarlandı onu araştıracağız. Bu tür motiflerin farklı anlamları vardır. Bu kalbin toplumsal barışı, kardeşliği simgelediğini düşünüyorum. Geleceğe yönelik sevginin motifi olarak görüyorum. İnsan kalbinin duvara tasvir edilmesi tasavvufunun yansıması sonucu oluştuğunu düşünüyorum. İlk defa böyle bir bulgu gündeme geliyor."