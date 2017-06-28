Antalya Kemer ilçesinde düzenlenen geleneksel Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali'nin 14'ncüsü başladı. Üç gün sürecek festivalin ilk gününe yerli ve yabancı çok sayıda turist yoğun ilgi gösterdi.

Bir tarafta temsili Yörük göçü, diğer tarafta yerli yabancı animasyon ekiplerinin danslı gösterisi… Antalya’nın gözde turistik ilçesi Kemer’de festival coşkusu vardı.



Kemer Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 14’üncü kez kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı.



Kemer Belediyesi’nce düzenlenen festivalin ilk gününde Ralli Alanı’ndan başlayan kortej, ilçe stadında sona erdi. Kortejde temsili Yörük göçü de vardı, yerli yabancı animasyon ekiplerinin dans gösterileri de…



Korteje Kemer Enduro Motosiklet Kulübü sporcuları da eşlik etti.



Yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Belediye Başkanı Mustafa Gül, misafirlerini sanatla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.



Başkan Gül, Kemer’e gelenlerin ilçeden mutlu ayrılmasını sağlamak istediklerini belirtti.



3 gün sürecek festivalin ilk gününde Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan ve şarkıcı Alişan sahne aldı. Festival, bugün Derya Uluğ ve Koray Avcı konseriyle devam edecek.







ulusal.com.tr

