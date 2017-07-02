Şebinkarahisar'da 200 yıllık tarihe sahip olan Tamzara dokuması, başmankenliğini İvana Sert'in yaptığı defile ile sergilendi

Şebinkarahisar ilçesinde 200 yıllık tarihe sahip olan Tamzara dokuması başmankenliğini İvana Sert'in yaptığı defile ile sergilendi.

Adını Tamzara Mahallesi'nin yer aldığı bölgeden alan ve geçmişte çoğu evde dokunarak Akdeniz Bölgesi ile Mısır, Suriye gibi ülkelere satılan "Tamzara dokuması" için tarihi Tamzara Mahallesi'nde defile düzenlendi.

Tamzara Mahallesi Güzelleştirme Derneğince ve Şebinkarahisar Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen defilede, keman sanatçısı Ceren Aksan ile Nesli Sevinç ve Oktay Sevinç mini konser verdi.

Uğurkan Erez'in koreografisini yaptığı defilede, İvana Sert'in başmankenliğinde Tamzara bezinden üretilen çeşitli elbiseler, podyumda sergileyerek izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, defile öncesinde yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi açıdan önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Osmanlı'ya sancak beyliği yapmış, Cumhuriyet’te vilayet olmuş, Roma’dan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya kadar Şebinkarahisar'ın kültürlere ev sahipliği yapan önemli bir yer olduğunu belirten Yılancı, "İlçede 1800'lü yıllarda Tamzara'da bin 900 dokuma tezgahı varken bugünlerde sanayileşme ve diğer faktörlerle günümüzde çok azaldı. Belediye ve Kaymakamlık olarak Avrupa Birliği destekli projeyle unutulmaya yüz tutmuş Tamzara dokumasını gün yüzüne çıkardık." dedi.

Yılancı, bugün Tamzara Mahallesi'ndeki dokuma tezgahlarında ev hanımlarının bu kültürü yaşatarak hem meslek sahibi, hem de ev ekonomilerine katkı sağladığını vurgulayarak Tamzara dokumasının ilerleyen zamanlarda daha da iyi bir konuma geleceğini kaydetti.

Tamzara Mahallesi Güzelleştirme Derneği Başkanı Abdullah Dönmez de defilede gazetecilere yaptığı açıklamada, Tamzara dokumasının 1800’li yıllardan itibaren günümüze ulaşan özel bir dokuma olduğunu ifade etti.

Geçmişte her evde bir dokuma tezgahı olduğunu anlatan Dönmez, "Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda şehitlerimize kefen dokunmuştur bu tezgahlarda. Bir çok alanda bu dokumalar kullanıldı. Biz de bu kültürel dokuyu devam ettirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.



