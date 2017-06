-Uşaklı emekli imam Yılmaz Gürcan, tarihi Kurşunlu Camisi'nde asırlardır uygulanan hatimli teravih geleneğini 59 yıldır aralıksız devam ettiriyor

Uşaklı emekli imam Yılmaz Gürcan (83), tarihi Kurşunlu Camisi'nde asırlardır uygulanan hatimli teravih geleneğini 59 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Uşak'ın tarihi camilerinden olan ve 1600'lü yıllarda Germiyanoğulları Beyliği döneminde yaptırıldığı tahmin edilen Kurşunlu Camisi'ndeki imamlık görevinden emekli olmasına rağmen mesleğinden kopamayan Gürcan, ramazan ayında önemli bir geleneği devam ettiriyor.

Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuran-ı Kerim'i küçük yaşta anne ve babasından öğrendiğini, gençlik yıllarında bir süre deri işinde çalıştığını, vatani görevini yaptıktan sonra 24 yaşında Kurşunlu Camisi'nde imamlık mesleğine başladığını söyledi.

Camide göreve başladığında burada 4 asırdır hatimli teravih namazı kıldırma geleneğinin devam ettiğinin ifade edildiğini kaydeden Gürcan, kendisinin de ilk göreve başladığı yıldan bu yana her ramazanda bunu sürdürdüğünü ifade etti.

Gürcan, geleneğin cemaat tarafından da önemsendiğini, teravih namazında dolan camiye kentin farklı yerlerinden de gelindiğini dile getirdi. Gürcan, mübarek ayın her günü bir cüz okunarak teravih namazı kılındığını, ayın bitiminde de Kuran-ı Kerim'in hatmedilmiş olduğunu ifade etti.

Gürcan, şunları söyledi:

"Teravih namazını Kuran-ı Kerim'i en az bir kere hatmederek kılmak sünnet, birden fazla hatimle kılmak fazilettir. Peygamber Efendimiz, teravih namazını birkaç gece mescitte ashabına kıldırmış daha sonra farz olur endişesi ile cemaatle kılmayıp kendi odasında yalnız eda etmişti. Kurşunlu Camisi'nde büyüklerimizin bize aktardığı üzere asırlardır hatimle teravih kılınıyor. 30 cüzden oluşan Kuran-ı Kerim'i ramazan boyunca okuyorum. Hatimle teravih namazını kılan vatandaş hem namazını kılmış hem de hatim yapmış oluyor. Rabbim bana 59 yıldır bu görevi yapmayı nasip etti. Gücüm yettikçe bu görevi yerine getirmeye devam edeceğim."



"Yaklaşık iki saat sürüyor"

Hatimli teravih namazının iki saat sürdüğünü aktaran Gürcan, imkanı ve şartları müsait olan Müslümanların teravihi hatimle kılmalarının büyük bir sevaba erişmelerini sağlayacağını kaydetti.

Cemaatten Mahmut Persek (71) de her yıl ramazan ayında teravih namazı için Kurşunlu Camisi'ni tercih ettiğini belirterek, "Hatimle teravih namazı kılınması ramazana ayrı bir renk katıyor. Aynı zamanda Ku'an-ı Kerim'in tamamını namazda dinlemiş oluyoruz. Teravihi hatimle kıldıran hocamızdan Allah razı olsun." dedi.