İstanbul Fatih’te bulunan asırlık Ferrah Sineması’nın binası satışa çıkarıldı. Milli Eğitim Vakfı’na ait tarihi bina için 16 milyon liralık bedel belirlendi. İlk ihalesi 14 Temmuz’da yapılacak bina bir dönümlük alan üzerine kurulu.

Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre; İstanbul Fatih’te bulunan asırlık Ferrah Sineması’nın binası satışa çıkarıldı. Milli Eğitim Vakfı’na ait tarihi bina için 16 milyon liralık bedel belirlendi. İlk ihalesi 14 Temmuz’da yapılacak bina bir dönümlük alan üzerine kurulu.



16 MİLYON LİRADAN SATIŞTA



Sinemanın binasının muhammen bedeli 16 milyon TL olarak belirlendi. Hissesinin tamamı Milli Eğitim Vakfı'na ait. Geçici teminat bedeli ise 480 bin TL.



İLK İHALESİ 14 TEMMUZ'DA



Satışa konu sinemanın ihalesi 14 Temmuz 2017 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Mülkiyet satışı kapalı teklif ve teklif sahipleri arasında açık artırma usulü ile peşin bedelle yapılacak. Teklifler Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü'nde sunulacak.



TİYATRO OLARAK KURULMUŞTU



Ferrah Sineması'nın binası 1911 senesinde inşa edildi. Birçok oyun burada sergilendi. Canlı tiyatro ortamında topluluklar oyunlarını burada sergilemek için o dönemde oldukça hevesliydi.



YÜKSELİŞİ MUHSİN ERTUĞRUL'LA OLDU



Tiyatro yükselişi 1924 yılında gördü. 24 Aralık 1924 tarihinde İsveç'ten dönen Muhsin Ertuğrul önderliğinde Darülbedayi'den ayrılan bir grup sanatçı burada Hans Müller'den uyarladığı Renkli Fener adlı oyununu sergilemeye başladı.



Ferah Tiyatrosu'nda İlerleyen dönemlerde Leonid Andreyev'den İhtilal, Lev Tolstoy'un Kreutzer Sonat'ından uyarlama Bir Mumya, Ahmed Vefik Paşa'nın Yorgaki Dandini ve Azarya August Strindberg'den Cehennem, Henry Kistemaeckers'den Kasırga ile William Shakespeare ve Henrik Ibsen'den oyunlar sergilendi.



Ardından Muhsin Ertuğrul önderliğindeki grup 1925 tarihinde dağıldı. Ferah Tiyatrosu’nda, uzun bir süre Osmanlı Dram Kumpanyası adı altında Mınakyan Kumpanyası da oynandı.



Kısa ömürlü olmasına rağmen faaliyette olduğu dönem için alınan verim sebebiyle Ferah Dönemi, Ferah Sezonu veya Türk Tiyatrosunun Rönesansı diye tanımlanmıştı.



1928'DE SİNEMAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ



Osmanlı’da geleneksel sanat dallarından tiyatroya geçişteki merkezi konumunu sinemanın yerleşmesi, popülerliğini arttırmasıyla ve Muhsin Ertuğrul'daki coşkulu dönemi kaybetmesiyle 1928 tarihinde Ferah Tiyatrosu yerini Ferah Sineması'na bıraktı.



Direklerarası'ndaki Ferah Sineması uzun süreler tiyatro ve sinema salonu olarak faaliyet göstermişti. Ferah dönemin bu çevrede en büyük sinemalardan biri olarak geçiyor. Sinema olarak geçmesine karşın aynı zamanda tiyatro da oynatılırdı, konser de verilir, cambaz gösterileri de yapılırdı.



mülkiyeti kendisine ait olan yüzyıllık Ferrah Sineması'nı satışa çıkardı. Fatih Kalenderhane Şehzadebaşı Caddesi'ndeki sinemanın konumlandırıldığı alan 1.005,00 metrekare.



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