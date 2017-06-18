Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Atatürk'ün Bütün Eserleri'nden 5 yeni kitap basıldı

Atatürk'ün Bütün Eserleri Yayın Kurulu, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Yayın Kurulu, Atatürk'ün bütün eserleri içerisinde dağınık olarak bulunan ancak aynı konuları anlatan sözlerini bir araya getirip 5 farklı kitap hazırladı. Atatürk'ün Bütün eserleri Genel Yayın Yönetmeni Şule Perinçek bu örnek çalışmayı Ulusal Kanal'a anlattı.

Atatürk'ün Bütün Eserleri'nden 5 yeni kitap basıldı

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yazıp, söylediği bütün eserleri 30 ciltte topladılar..Türkiye ve dünyada ilk kez yapılan bu çalışmanın üzerine yenilerini de koydular.

Atatürk'ün Bütün eserleri Yayın Kurulu, titiz bir çalışmayla 30 ciltlik Atatürk'ün bütün eserlerini taradı.  Aynı konular hakkındaki yazılar bir araya getirildi. Çalışma tamamlandığında ortaya 5 yeni kitap çıktı.

Atatürk'ün Bütün Eserleri Genel Yayın yönetmeni Şule Perinçek, çalışmanının amacını anlattı.

"Atatürk'ün kaleminden" adıyla Kaynak yayınlarından çıkan kitapların ilki; Atatürk'ün Din ve Lâiklik üzerine kaleme aldığı yazılardan oluşuyor.

5'li serinin ikinci kitabında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün geometri alanındaki yazıları,  3'üncü kitapta Zabit ve kumandan ile hasbihal ve diğer askeri yazılar yer alıyor.  

Serinin 4'üncü kitabı  Atatürk'ün hatırat sayfaları, Cihan Harbi, İtihatçılar ve Abdülhamit ile ilgili yazılarında oluşuyor. 

Beşinci ve son kitap ise Atatürk'ün büyük eseri Nutuk'un gençler için yeniden düzenlenmiş hali..

ulusal.com.tr

Etiketler; #atatürk #ulusal kanal #şule perinçek
banner863
Önceki Haber
Organize Sanayi Bölgeleri’ne ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak
Sonraki Haber
Millî iktidar çalıştayı yapıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.