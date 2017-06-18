Atatürk'ün Bütün Eserleri Yayın Kurulu, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Yayın Kurulu, Atatürk'ün bütün eserleri içerisinde dağınık olarak bulunan ancak aynı konuları anlatan sözlerini bir araya getirip 5 farklı kitap hazırladı. Atatürk'ün Bütün eserleri Genel Yayın Yönetmeni Şule Perinçek bu örnek çalışmayı Ulusal Kanal'a anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yazıp, söylediği bütün eserleri 30 ciltte topladılar..Türkiye ve dünyada ilk kez yapılan bu çalışmanın üzerine yenilerini de koydular.



Atatürk'ün Bütün eserleri Yayın Kurulu, titiz bir çalışmayla 30 ciltlik Atatürk'ün bütün eserlerini taradı. Aynı konular hakkındaki yazılar bir araya getirildi. Çalışma tamamlandığında ortaya 5 yeni kitap çıktı.



Atatürk'ün Bütün Eserleri Genel Yayın yönetmeni Şule Perinçek, çalışmanının amacını anlattı.



"Atatürk'ün kaleminden" adıyla Kaynak yayınlarından çıkan kitapların ilki; Atatürk'ün Din ve Lâiklik üzerine kaleme aldığı yazılardan oluşuyor.



5'li serinin ikinci kitabında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün geometri alanındaki yazıları, 3'üncü kitapta Zabit ve kumandan ile hasbihal ve diğer askeri yazılar yer alıyor.



Serinin 4'üncü kitabı Atatürk'ün hatırat sayfaları, Cihan Harbi, İtihatçılar ve Abdülhamit ile ilgili yazılarında oluşuyor.



Beşinci ve son kitap ise Atatürk'ün büyük eseri Nutuk'un gençler için yeniden düzenlenmiş hali..



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