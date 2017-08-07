Çok sayıda gözaltı var
Çok sayıda gözaltı var
Feci kaza: Ölüler var
Feci kaza: Ölüler var
Süper Kupa final maçındaki olaylar taraftar kamerasında
Süper Kupa final maçındaki olaylar taraftar kamerasında
Fotoğraflar dünyaya geçildi! İstanbul Boğazı, saat 06.00...
Fotoğraflar dünyaya geçildi! İstanbul Boğazı, saat 06.00...

Atık kağıtlar masa ve sandalyeye dönüşüyor

Kahramanmaraş'ta 350 milyon avro yatırımla kurulan fabrikada masa ve sandalyeden şekerliğe, paletten tabuta 20 farklı ürün kağıttan üretiliyor.

Atık kağıtlar masa ve sandalyeye dönüşüyor

Kahramanmaraş'ta 350 milyon avro yatırımla kurulan fabrikada, atık kağıtlardan üretilen masadan şekerliğe, paletten tabuta kadar birçok ürün 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Dondurma, kuyumculuk, iplik, metal mutfak eşyası, tekstil, çimento ve elektrik üretiminde ülke ekonomisine güç katan Kahramanmaraş'ın, ihracat kalemine eklenen kağıttan ürünler dikkati çekiyor.

Kipaş Holding bünyesindeki Kipaş Kağıt tarafından Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı mevkisinde 330 bin metrekare alan üzerine 350 milyon avro harcanarak 2014'te kurulan kağıt fabrikası, atık kağıtlardan üreterek ihraç ettiği ürünlerle Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Kurulduğu günden bu yana bir milyon tonun üzerinde atık kağıdın yeni ürüne dönüştürüldüğü tesiste, sağlanan geri dönüşümle milyonlarca ağacın kesilmesinin de önüne geçiliyor.

Fabrikada üretilen şekerlikten masa ve sandalyeye kadar 20 farklı ürün, kağıdın yaşamın her alanında olduğunu gösteriyor.

Ciddi ham madde sıkıntısı yaşanıyor

Kipaş Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıtların yaşamın her alanında olduğunu ancak birçok kişinin bunu bilmediğini söyledi.

Fabrikalarının 2014'de üretime geçtiğini ve Türkiye'de bu alanda söz sahibi olduğunu dile getiren Öksüz, ilereki yıllarda faaliyete geçecek tesisle kapasitelerini iki kattan fazla artıracaklarını kaydetti.

Türkiye'de atık kağıt toplama oranlarının düşük olması dolayısıyla ciddi ham madde sıkıntısı yaşadıklarına dikkati çeken Öksüz, ciddi bedeller ödeyerek yurt dışından hammadde ithal ettiklerini, ithalatın önünün kesilmesi için de geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

Öksüz, Türkiye'de atık kağıtların özellikle de kış aylarında ısınmak amacıyla yakılarak yok edildiğini vurgulayarak,"Ambalaj sektörü denilince genelde ürünün paketlenmesi ve muhafaza edilmesi akla geliyor ama bunun dışında biz petek panel, kapı peteği, karton palet, karton sandık gibi ürünler de üretiyoruz. Kağıdı farklı çeşitte tüketme alternatiflerini de arıyoruz. Mobilya sektörüne bile hitap ediyoruz. Mobilyanın dış ambalajının dışında ahşap masalara, kapılara dolgu malzemesi üretiyoruz. Bunları hepsi daha hafif, daha maliyeti düşük ürünler ve aynı zamanda daha çevreci yapısı da olan ürünler." şeklinde konuştu.

Kağıdı birçok alanda kullanmak için Ar-Ge çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Öksüz, karton şekerlik, masa, sandalye, palet gibi ürünlerin kağıttan yapıldığını ancak kullanan insanların bunun farkında bile olmadığını söyledi.

Öksüz, Türkiye'deki kağıt üretiminin yüzde 95'inin de geri dönüşümden sağlandığına dikkati çekti.


Kaynak: AA
Etiketler; #atık #kağıtlar #masa #sandalye #dönüşüyor #geri #dönüşüm
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
NASA'ya 9 yaşındaki çocuk iş başvurusunda bulundu
Sonraki Haber
Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.