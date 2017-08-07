Kahramanmaraş'ta 350 milyon avro yatırımla kurulan fabrikada masa ve sandalyeden şekerliğe, paletten tabuta 20 farklı ürün kağıttan üretiliyor.

Kahramanmaraş'ta 350 milyon avro yatırımla kurulan fabrikada, atık kağıtlardan üretilen masadan şekerliğe, paletten tabuta kadar birçok ürün 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.



Dondurma, kuyumculuk, iplik, metal mutfak eşyası, tekstil, çimento ve elektrik üretiminde ülke ekonomisine güç katan Kahramanmaraş'ın, ihracat kalemine eklenen kağıttan ürünler dikkati çekiyor.



Kipaş Holding bünyesindeki Kipaş Kağıt tarafından Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı mevkisinde 330 bin metrekare alan üzerine 350 milyon avro harcanarak 2014'te kurulan kağıt fabrikası, atık kağıtlardan üreterek ihraç ettiği ürünlerle Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.



Kurulduğu günden bu yana bir milyon tonun üzerinde atık kağıdın yeni ürüne dönüştürüldüğü tesiste, sağlanan geri dönüşümle milyonlarca ağacın kesilmesinin de önüne geçiliyor.



Fabrikada üretilen şekerlikten masa ve sandalyeye kadar 20 farklı ürün, kağıdın yaşamın her alanında olduğunu gösteriyor.



Ciddi ham madde sıkıntısı yaşanıyor



Kipaş Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kağıtların yaşamın her alanında olduğunu ancak birçok kişinin bunu bilmediğini söyledi.



Fabrikalarının 2014'de üretime geçtiğini ve Türkiye'de bu alanda söz sahibi olduğunu dile getiren Öksüz, ilereki yıllarda faaliyete geçecek tesisle kapasitelerini iki kattan fazla artıracaklarını kaydetti.



Türkiye'de atık kağıt toplama oranlarının düşük olması dolayısıyla ciddi ham madde sıkıntısı yaşadıklarına dikkati çeken Öksüz, ciddi bedeller ödeyerek yurt dışından hammadde ithal ettiklerini, ithalatın önünün kesilmesi için de geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi gerektiğini anlattı.



Öksüz, Türkiye'de atık kağıtların özellikle de kış aylarında ısınmak amacıyla yakılarak yok edildiğini vurgulayarak,"Ambalaj sektörü denilince genelde ürünün paketlenmesi ve muhafaza edilmesi akla geliyor ama bunun dışında biz petek panel, kapı peteği, karton palet, karton sandık gibi ürünler de üretiyoruz. Kağıdı farklı çeşitte tüketme alternatiflerini de arıyoruz. Mobilya sektörüne bile hitap ediyoruz. Mobilyanın dış ambalajının dışında ahşap masalara, kapılara dolgu malzemesi üretiyoruz. Bunları hepsi daha hafif, daha maliyeti düşük ürünler ve aynı zamanda daha çevreci yapısı da olan ürünler." şeklinde konuştu.



Kağıdı birçok alanda kullanmak için Ar-Ge çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Öksüz, karton şekerlik, masa, sandalye, palet gibi ürünlerin kağıttan yapıldığını ancak kullanan insanların bunun farkında bile olmadığını söyledi.



Öksüz, Türkiye'deki kağıt üretiminin yüzde 95'inin de geri dönüşümden sağlandığına dikkati çekti.

