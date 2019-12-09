Atıklardan balık heykeli yaptı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak, sahilden topladığı 2 bin plastik atıkla balık heykeli yaptı. Altınorak, Samandağ sahilinde topladığı tıklarlala oluşturduğu balık heykeliyle çevre bilinci konusunda mesaj vermek istediğini vurguladı.
KÜLTÜR SANAT 09.12.2019, 20:26
Mozaik ustası Mervan Altınorak, Samandağ sahilinden topladığı 2 bin plastik atığı balık heykeline dönüştürdü.
Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları 2 ay boyunca toplayan Altınorak, atölyesinde çalışarak parçaları bir araya getirdi.
Altınorak, atıklardan 3 metre eninde ve 2 metre uzunluğunda balık heykeli yaptı.
Mozaik ustası Altınorak, gelecek nesillere daha yaşabilir bir dünyada bırakmayı istediğini sölüyor.
Denizlerdeki plastiklerden en çok balıkların etkilendiğini söyleyen Altınorak, balık heykeliyle çevre bilinci konusunda mesaj vermek istediğini vurguladı.
ulusal.com.tr
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