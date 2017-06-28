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'Ayı Paddington'ın yazarı Michael Bond yaşamını yitirdi

İngiliz çocuk edebiyatı klasikleri arasında yer alan dünyaca ünlü "Ayı Paddington" (Paddington Bear) kitap serisinin yazarı Michael Bond hayatını kaybetti.

'Ayı Paddington'ın yazarı Michael Bond yaşamını yitirdi

İngiliz çocuk edebiyatı klasikleri arasında yer alan dünyaca ünlü "Ayı Paddington" (Paddington Bear) kitap serisinin yazarı Michael Bond hayatını kaybetti.

Bond'un yayınevi Harper Collins'den yapılan açıklamada, geçirdiği bir hastalığın ardından Bond'un 91 yaşında evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bond'un Ayı Paddington kitapları, Türkiye de dahil dünya genelinde 35 milyondan fazla sattı. Ayı Paddington kitap serisinin ilki 1958'de yayımlanmıştı. 

İngiliz yazar Bond'un büyük ilgi gören Ayı Paddington kitap serisi daha sonra beyaz perdeye de uyarlanmıştı.

İlki 2014 yılında beyaz perdede gösterilen Ayı Paddington filminin ikincisinin bu yıl gösterime girmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ayı Paddington #michael bond
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