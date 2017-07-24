Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi içerisindeki altyapı, drenaj ve su tahliye kanallarını yenilemek için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en önemli tarihi ve turistik mekanlarından Balıklıgöl Yerleşkesi'nin altyapısının yenilenmesi için çalışma başlattı.



Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ekipleri, aşırı yağışlar nedeniyle zaman zaman su taşkınlarının yaşandığı yerleşkede oluşan sıkıntıları gidermek için harekete geçti.



Bu kapsamda başlatılan çalışmalarda, yerleşke içerisindeki altyapı drenaj ve su tahliye kanalları yenileniyor.



Etaplar şeklinde sürecek işlemlerde ilk olarak Balıklıgöl'de bulunan amfitiyatro alanı yıkılıp yenilenerek, bu bölgeden tarihi Urfa Kalesi'ne kadar olan güzergaha parke taşı döşemesi yapılacak.



"Yıl sonuna kadar bitecek"



Bölgedeki çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların ziyaretçileri engellemeyeceğini belirtti.



Özellikle geçen yıl Balıklıgöl'e yağmur sularının akması, kanalizasyondaki problemler ve zemini düzeltmek amacıyla kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve çim alanlardaki sızmalardan dolayı hem Balıklıgöl tünelinde hem de Rızvaniye Camisi çevresinde çalışma başlattıklarını anlatan Gencer, şunları kaydetti:



"Bu bölgedeki sızmaları engellemek ve Balıklıgöl tünelindeki yine sızmalardan dolayı kaynaklanan bozulmaların önüne geçmek için hızlı bir şekilde uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Tarihi mekanımızı en iyi şekilde korumayı ve güzelleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu bölgede ziyaretçilerin az olduğu bölge neredeyse yok gibi. Her dönemde en fazla ziyaretçilerin uğradığı alan ama bu alan temmuz ve ağustos aylarında nispeten yerli ve yabancı ziyaretçilerin az olduğu dönem olduğundan, bizler çalışmalarımızı bu aylarda yoğunlaştırdık. Buradaki çalışmalarımızı etaplar şeklinde yapacağız. Ziyaretleri engellemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesini planlıyoruz."