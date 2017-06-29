Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölen şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları, sanatçıyı doğum gününde mezarı başında andı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölen şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları, sanatçıyı doğum gününde mezarı başında andı.

Bodrum Torba Kavşağı'nda doğum günü 29 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu'nun ailesi ve hayranları, şarkıcının posterleriyle Kültür Park'ta toplandı.

Akarsu'nun seslendirdiği "Islak Islak", "Amasra" ve "Gözlerin" şarkılarını söyleyen grup, Amasra Şehir Mezarlığı'na kadar yürüdü. Düzenlenen anma töreninde, Akarsu'nun mezarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anne Hatice Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 38. yaş gününde mezarının başında sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Akarsu, "Bugün oğlumun doğum günü. Gelebilenler geldi, Allah hepsinden razı olsun. 10 yıl dile kolay ne kadar çabuk geçmiş. Çok zor, anlatılacak bir durum değil. Beni ayakta tutan hayranlarının çocuğuma olan sevgisi. İnsanlar onun mezarını ziyaret etmek için nerelerden geliyorlar. Allah kimseye böyle acı vermesin, hiçbir anneyi evlat acısıyla sınamasın." diye konuştu.



Genç hayranı 10 yıllık sözünü tuttu

Sanatçının hayranlarından Alperen Pehlivan da Barış Akarsu’nun anma etkinliği için Ankara’dan ilçeye geldiğini söyledi.

Çok sevdiği Akarsu’nun öldüğünde 10 yaşında olduğunu ve çok istemesine rağmen cenazesine katılamadığını anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

“O gün kendime bir söz vermiştim. Ne zaman ki kendi paramı kazanırsam Barış Akarsu’nun mezarını ziyaret edecektim. Bugün de buradayım. Annem, Barış Akarsu’yu çok sevdiğimi biliyordu ve bir gün eve geldiğimde onun kaza geçirdiğini söylemişti. Çok üzülmüştüm. Ne mutlu bana ki, 10 yıl aradan sonra onun mezarını ziyaret edebildim.”

Barış Akarsu'nun bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman ölmüş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.