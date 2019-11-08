Ben Fero'nun Arkadaş şarkısı YouTube'da trendde bir numara! Ben Fero Arkadaş şarkı sözleri paylaşıldı

Sözün Ben Fero, müzik ve mix ile masteringin Can Volkan'a ait olduğu Arkadaş, şarkıcı YouTube'da zirveye yerleşti.

YouTube'da trend videolar listesinde bir numaraya yükselen Ben Fero'nun Arkadaş şarkısı, 11 saatte yüzbinlerce görüntülenme aldı.

100 binin üzerinde beğeni alan videoyu 5 bin civarında kişi beğenmediğini ifade etti.

Onbinlerce yorum yapılan şarkı, uzun süre listede zirvedeki yerini koruyacağa benziyor.

ulusal.com.tr