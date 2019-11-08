Ben Fero'nun Arkadaş şarkısı YouTube'da trendde bir numara! Ben Fero Arkadaş şarkı sözleri paylaşıldı
Ben Fero'nun yeni çıkan şarkısı Arkadaş, YouTube'da trend videolar listesinde bir numaraya yükseldi. 100 binin üzerinden beğeni alan şarkı, 500 binin üzerinde görüntülemeye sahip. 5 bin civarı kişinin beğenmediğini belirttiği şarkı, 11 saatte yüzbinlerce görüntüleme alarak YouTube'da trend videolar listesinde ilk sıraya yerleşti
KÜLTÜR SANAT 08.11.2019, 11:30
Sözün Ben Fero, müzik ve mix ile masteringin Can Volkan'a ait olduğu Arkadaş, şarkıcı YouTube'da zirveye yerleşti.
YouTube'da trend videolar listesinde bir numaraya yükselen Ben Fero'nun Arkadaş şarkısı, 11 saatte yüzbinlerce görüntülenme aldı.
100 binin üzerinde beğeni alan videoyu 5 bin civarında kişi beğenmediğini ifade etti.
Onbinlerce yorum yapılan şarkı, uzun süre listede zirvedeki yerini koruyacağa benziyor.
ulusal.com.tr
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