Bilim ve Ütopya’da Bu Ay Depremi Beklerken: Azmanlaşan Kentin Çıkmazı
Bilim ve Ütopya dergisi Kasım sayısında, günümüzde geniş bir çalışma alanı bulunan ve tedavide sıklıkla kullanılmaya başlanan Bilişsel Davranışçı Terapi’yi kapağına taşıdı.
Bu ay Bilim ve Ütopya okuyucularını bekliyor.
Hepinize keyifli okumalar!
Çiviyazısı
Emrah MARAŞO – Deprem yanılsaması ve gerçeği
Kapak
Bu ay dergimiz bünyesinde bulunan kapak yazımız:
Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK - İstanbul’u bekleyen deprem üzerine
Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK - Planlı gelişmenin reddi ve sonucu
Pınar ERTAN – İstanbul’da afet risklerinin zaman mekânsal ilişkisi üzerine
Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ – Kentsel politik ekoloji, İstanbul ve deprem
Doç. Dr. Ezgi ORHAN – Afet politikalarının biçimlenişi üzerine bir değerlendirme
Dr. Seçil Gül MEYDAN YILDIZ – İmar planlamasında afet bilinci
Dr. Meltem Şenol BALABAN – Afete dirençli yerleşimler oluşturmak, Afet risklerini azaltma planı
Prof. Dr. Ferhat ÖZÇEP – Yapılaşma, kent planlama ve kentsel dönüşüm / Yenileme bağlamında deprem-zemin etkileşimi üzerine son derece öznel (!) tanımlar ve saptamalar
Prof. Dr. Selim İNAN – Deprem nedenleri, Türkiye’nin deprem potansiyeli ve 26 Eylül 2019 İstanbul depremi üzerine notlar
Prof. Dr. Şerif BARIŞ – Kaderimiz deprem: Depremle yaşamak zorunda mıyız?
Prof. Dr. Tamer AKER, Uzm. Dr. Alişan Burak YAŞAR – Deprem ve ruhsal etkileri
Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR – Depremde hangisi öldürür? İletişimsizlik mi vurdumduymazlık mı?
Bağımsız Yazılar ve Sabit Sayfa Yazıları
Prof. Dr. Ahmet İNAM – Hayat âlimdir
Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN, Söyleşi: Melih OKYAY : Aşağı Pınar: Göbeklitepe ile başlayan yeni yaşam biçiminin Anadolu’dan Avrupa’ya aktarım merkezi
Prof. Dr. Sıtkı Çağdaş İNAM – Son yılların önemli keşifleri: Güneş sisteminin ziyaretçileri
Prof. Dr. Tülin OYGÜR – Kanser ve doğal katil hücreler
Prof. Dr. Remzi DEMİR – Bili tarihi – bilimler tarihi: Yaklaşımları ve yöntemleri
Ebru ŞURGUN – Beslenmenin bilim hali
Özgür UYANIK – Çin Latin Amerika’da: Kurtarıcı mı istilacı mı?
Bünyamin TAN – Nâbizâde Nâzım’ın optik konulu fennî eseri: Âyîneler
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