Bilim ve Ütopya’da Bu Ay Depremi Beklerken: Azmanlaşan Kentin Çıkmazı

Bu ay Bilim ve Ütopya okuyucularını bekliyor.

Hepinize keyifli okumalar!

Çiviyazısı

Emrah MARAŞO – Deprem yanılsaması ve gerçeği

Kapak

Bu ay dergimiz bünyesinde bulunan kapak yazımız:

Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK - İstanbul’u bekleyen deprem üzerine

Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK - Planlı gelişmenin reddi ve sonucu

Pınar ERTAN – İstanbul’da afet risklerinin zaman mekânsal ilişkisi üzerine

Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ – Kentsel politik ekoloji, İstanbul ve deprem

Doç. Dr. Ezgi ORHAN – Afet politikalarının biçimlenişi üzerine bir değerlendirme

Dr. Seçil Gül MEYDAN YILDIZ – İmar planlamasında afet bilinci

Dr. Meltem Şenol BALABAN – Afete dirençli yerleşimler oluşturmak, Afet risklerini azaltma planı

Prof. Dr. Ferhat ÖZÇEP – Yapılaşma, kent planlama ve kentsel dönüşüm / Yenileme bağlamında deprem-zemin etkileşimi üzerine son derece öznel (!) tanımlar ve saptamalar

Prof. Dr. Selim İNAN – Deprem nedenleri, Türkiye’nin deprem potansiyeli ve 26 Eylül 2019 İstanbul depremi üzerine notlar

Prof. Dr. Şerif BARIŞ – Kaderimiz deprem: Depremle yaşamak zorunda mıyız?

Prof. Dr. Tamer AKER, Uzm. Dr. Alişan Burak YAŞAR – Deprem ve ruhsal etkileri

Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR – Depremde hangisi öldürür? İletişimsizlik mi vurdumduymazlık mı?



Bağımsız Yazılar ve Sabit Sayfa Yazıları

Prof. Dr. Ahmet İNAM – Hayat âlimdir

Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN, Söyleşi: Melih OKYAY : Aşağı Pınar: Göbeklitepe ile başlayan yeni yaşam biçiminin Anadolu’dan Avrupa’ya aktarım merkezi

Prof. Dr. Sıtkı Çağdaş İNAM – Son yılların önemli keşifleri: Güneş sisteminin ziyaretçileri

Prof. Dr. Tülin OYGÜR – Kanser ve doğal katil hücreler

Prof. Dr. Remzi DEMİR – Bili tarihi – bilimler tarihi: Yaklaşımları ve yöntemleri

Ebru ŞURGUN – Beslenmenin bilim hali

Özgür UYANIK – Çin Latin Amerika’da: Kurtarıcı mı istilacı mı?

Bünyamin TAN – Nâbizâde Nâzım’ın optik konulu fennî eseri: Âyîneler



Dergiyi aşağıdaki bağlantıdan sipariş verebilirsiniz: